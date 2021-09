Le portail fournit des renseignements essentiels, des conseils et même des idées de destinations voyages

MONTRÉAL, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a dévoilé aujourd'hui son portail Prêts à voyager enrichi, un outil en ligne interactif qui aide les clients à planifier et à préparer leurs prochains voyages. Les clients y trouveront de façon simple et rapide des renseignements tels que les documents de voyage nécessaires, les exigences de dépistage de la COVID-19 et les restrictions de voyage pour toute destination dans le monde. Le portail Prêts à voyager d'Air Canada est accessible à aircanada.com/pretsavoyager et dans la version mobile du site Web d'Air Canada.

« Nous continuons de concevoir des solutions pratiques pour alléger les préparatifs de voyage de nos clients, peu importe où ils désirent se rendre, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Nous voulons les aider à s'y retrouver dans les exigences d'entrée changeantes imposées par les pays de notre réseau mondial en rendant disponible au même endroit toute l'information pertinente. En plus de mettre à portée de main les renseignements de voyage essentiels, notre portail Prêts à voyager, simple à utiliser, facilite le choix des clients parmi les destinations envisagées en présentant au moyen d'une carte interactive les pays accessibles aux visiteurs. »

Le portail Prêts à voyager enrichi du transporteur aérien propose un widget de recherche par lequel les utilisateurs accèdent à des renseignements adaptés à leur situation et à leur itinéraire. Le portail permet notamment aux clients de passer en revue les exigences d'entrée de chaque pays qui figure sur leur itinéraire, y compris les pays où ils font une correspondance, et prend en considération les trajets avec un transporteur partenaire d'Air Canada. Si leur itinéraire nécessite un test de dépistage de la COVID-19, les clients peuvent voir le test qui convient (moléculaire ou antigénique) et dans quels délais ils doivent s'y soumettre. Le portail fournit aussi des conseils de voyage, particulièrement en ce qui a trait à l'heure d'arrivée à l'aéroport, étant donné les vérifications supplémentaires en vigueur. Toutes ces ressources ont pour but de procurer aux clients une expérience plus rapide et conviviale à l'aéroport.

Air Canada continuera de mettre en œuvre des initiatives visant à simplifier les processus associés aux voyages, à rehausser la commodité pour les clients au moyen d'outils numériques et à demeurer à l'avant-garde dans l'adoption de mesures fondées sur la science pour renforcer encore plus la sécurité. Jusqu'à présent, la société aérienne a pris les dispositions suivantes afin que les clients voyagent en toute facilité, confiance et sécurité :

Le rétablissement constant et la reconstruction stratégique de son réseau international, transfrontalier et intérieur afin de réunir facilement amis et familles, auxquels s'ajoutent des options souples et élargies de modification et d'annulation des réservations.

Une nouvelle solution numérique, accessible dans l'application Air Canada et sur le site Web du transporteur, pour que les clients voyageant entre le Canada et certains pays puissent numériser et téléverser de manière sûre et pratique leurs résultats de test de dépistage de la COVID-19 afin de vérifier leur conformité aux exigences de voyage gouvernementales avant d'arriver à l'aéroport.

et certains pays puissent numériser et téléverser de manière sûre et pratique leurs résultats de test de dépistage de la COVID-19 afin de vérifier leur conformité aux exigences de voyage gouvernementales avant d'arriver à l'aéroport. La simplification de nombreux processus : plusieurs options d'enregistrement en libre-service (Web, application mobile, borne à l'aéroport), des services d'enregistrement et de dépôt des bagages sans contact, la présentation numérique dans tous les salons Feuille d'érable des journaux et revues au moyen de PressReader sur les appareils personnels des clients ainsi que la commande et la livraison de repas directement à leur table grâce au nouveau service @ la table des salons Feuille d'érable. D'autres formes de modernisation des processus sont en cours d'élaboration.

Le programme primé Air Canada SoinPropre+, englobant une série de mesures de biosécurité accrues à toutes les étapes des voyages en avion, de l'enregistrement aux salons, et de l'embarquement à l'expérience à bord, ce qui comprend des filtres HEPA à haute efficacité dans les appareils.

L'obligation de vaccination complète contre la COVID-19 pour tous les employés d'Air Canada à partir du 31 octobre 2021, pour rehausser la sécurité et le bien-être des clients et des employés.

