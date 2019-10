Air Canada met à jour son horaire jusqu'au 14 février 2020 en raison du maintien de l'interdiction de vol des 737 MAX de Boeing

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a fait savoir aujourd'hui qu'elle a retiré de l'horaire ses appareils 737 MAX de Boeing jusqu'au 14 février 2020. Sa décision est fondée sur des considérations d'exploitation, alors qu'elle lance un nouveau système de réservations le mois prochain.

« Nous prolongeons jusqu'au 14 février 2020 le retrait du 737 MAX de Boeing de notre horaire. Nous prenons cette mesure prudente en raison de l'incertitude réglementaire persistante quant au moment où cet appareil sera remis en service. La prolongation du retrait nous procure de la prévisibilité dans l'établissement de l'horaire tout au long de la première phase de mise en œuvre de notre nouveau système de réservations ainsi que la stabilité requise tandis que nous préparons la deuxième phase du déploiement de ce système, à savoir son activation dans l'environnement aéroportuaire, a expliqué Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Grâce à ces mesures et à d'autres que nous prenons, notamment la location de deux gros-porteurs supplémentaires au moins jusqu'à la relâche de mars, les clients peuvent continuer de faire leurs réservations en toute confiance avec Air Canada. »

Conformément à l'avis sur la sécurité émis par Transports Canada le 13 mars 2019, Air Canada a immobilisé au sol sa flotte de 24 appareils 737 MAX de Boeing. Les décisions finales relatives à la reprise de l'exploitation de cette flotte seront fondées sur l'évaluation de la sécurité faite par Air Canada à la suite de la levée des avis sur la sécurité du gouvernement et de l'approbation des autorités réglementaires internationales.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les communications d'Air Canada au public peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des résultats préliminaires, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à de grands risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes ou de l'incertitude qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de divers facteurs, y compris ceux dont il est fait mention dans le présent communiqué et dans les documents publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada, en date de celui-ci, et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

