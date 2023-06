Air Canada lance une nouvelle liaison Vancouver-Singapour

Seul service sans escale entre le Canada et Singapour, reliant les deux destinations internationales

Quatre vols hebdomadaires offerts toute l'année à compter du 3 avril 2024

Amélioration de l'expérience client : correspondances pratiques à Vancouver pour des destinations partout en Amérique du Nord et accès à l'Asie du Sud-Est, au sud de l'Inde et à l'Australie occidentale via Singapour

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de son réseau international avec l'ajout de vols sans escale entre sa plaque tournante transpacifique à l'aéroport international de Vancouver (YVR) et l'aéroport international Changi de Singapour (SIN). La nouvelle liaison sera assurée quatre fois par semaine par la flotte d'appareils 787 Dreamliner, fleuron du parc aérien d'Air Canada, et ce, dès le 3 avril 2024*. Les places sont offertes à la vente dès maintenant à aircanada.com, dans l'application Air Canada, auprès des Centres de services d'Air Canada et par l'intermédiaire des agences de voyages.

« Air Canada continue d'adapter la stratégie relative à son réseau international en fonction des tendances mondiales changeantes et élargit sa présence dans la région indopacifique afin de tirer parti de liens commerciaux croissants et de l'évolution démographique au Canada, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Nous nous engageons à faire de l'aéroport international de Vancouver une plaque tournante transpacifique de grande importance. Classée parmi les plus grands centres financiers au monde, Singapour est une destination multiculturelle offrant une abondance d'expériences touristiques et culinaires. De plus, il s'agit d'une porte d'entrée importante pour d'autres destinations de l'Asie du Sud-Est, du sud de l'Inde et de l'Australie occidentale. Notre nouvelle liaison fera le bonheur des voyageurs d'affaires internationaux, des personnes à la recherche d'une destination de vacances exaltante ou de celles qui souhaitent simplement rendre visite à des êtres chers. Les clients peuvent commencer à planifier leur prochain voyage à Singapour dès maintenant. Nous avons hâte de les accueillir à bord le printemps prochain. »

Nouvelle liaison Vancouver-Singapour :

Vol Départ Arrivée Jours d'

exploitation Heure de

départ Heure

d'arrivée Début de

la liaison AC19 Vancouver

(YVR) Singapour

(SIN) Lun., mer.,

ven., sam. 00:15 07:10 (+

1 jour) 3 avr. 2024 AC20 Singapour

(SIN) Vancouver

(YVR) Mar., jeu.,

sam., dim. 09:10 08:45 4 avr. 2024

Les vols seront assurés par le 787 Dreamliner de Boeing, qui propose trois classes de service, à savoir la classe Signature Air Canada avec fauteuils-lits, la classe Économique Privilège et la classe économique.

L'horaire a été conçu de façon à optimiser les correspondances avec des vols au départ et à destination de l'Amérique du Nord, via la plaque tournante d'Air Canada à Vancouver. À Singapour, c'est avec l'Asie du Sud-Est, le sud de l'Inde et l'Australie occidentale qu'il sera possible d'effectuer une correspondance par des vols de Singapore Airlines, membre Star Alliance et transporteur partenaire d'exploitation à code multiple d'Air Canada.

Citations

« Le lancement par Air Canada d'une nouvelle liaison Vancouver-Singapour est une excellente nouvelle pour les Britanno-Colombiens et pour notre économie, a déclaré David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique. Singapour était l'une des destinations importantes de ma récente mission commerciale en Asie. Bien des gens profiteront de la hausse des emplois et des occasions qu'entraînera un meilleur accès direct à ce pays remarquable. »

« Comme tout le monde le sait, les dernières années ont été dures pour l'industrie de l'aviation, a indiqué l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada. L'annonce du premier vol sans escale entre le Canada et Singapour, assuré par Air Canada, est une excellente nouvelle pour les Canadiens et pour une industrie qui continue de se rétablir. Cela permettra au secteur du transport aérien au Canada de demeurer concurrentiel, et aux familles et amis éloignés les uns des autres de rester en contact. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Air Canada pour ce retour très attendu à l'aéroport Changi de Singapour, après plus de 30 ans d'absence, a affirmé Lim Ching Kiat, vice-président directeur du développement de la plaque tournante et du fret du groupe de l'aéroport Changi. Ce lien stratégique avec le Canada compte beaucoup pour Changi, alors qu'on observe une forte reprise des vols point à point entre les deux pays : le trafic passagers dépasse de 80 % les chiffres d'avant la pandémie de COVID-19 au premier trimestre de 2023. La reprise du service Vancouver-Singapour renforce les liens entre le Canada et l'Asie, en plus de faciliter la croissance des voyages d'affaires et d'agrément. De l'aéroport Changi, les voyageurs peuvent facilement accéder à plus de 1 800 vols hebdomadaires à destination de plus de 55 villes, notamment en Asie du Sud-Est, en Inde et en Australie. Le partenariat renouvelé avec Air Canada nous enchante et nous sommes impatients d'offrir aux voyageurs de Singapour et de l'Asie du Sud-Est la commodité des vols sans escale pour Vancouver, tremplin pour d'autres destinations nord-américaines prisées comme Toronto, Chicago et Washington. »

« Nous sommes très heureux du nouveau service sans escale d'Air Canada qui relie nos deux pays, a indiqué Rachel Loh, première vice-présidente du conseil du tourisme de Singapour pour les Amériques. Cette liaison directe sera essentielle, puisqu'il cimentera les liens culturels tout en offrant de nouvelles possibilités pour les affaires, le tourisme et les précieuses amitiés. Nous sommes impatients de faire découvrir aux voyageurs canadiens le riche patrimoine de Singapour, ses expériences inoubliables et ses merveilles modernes. »

« L'arrivée du nouveau service d'Air Canada pour Singapour est une excellente nouvelle, a ajouté Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. L'aéroport international de Vancouver devient ainsi le seul aéroport au Canada à offrir un accès direct à cette ville dynamique. Ce vol sans escale rend aussi plus accessibles plusieurs marchés importants de l'Indo-Pacifique, ce qui contribue à la diversification du commerce et aux occasions d'investissement qui profitent à notre économie locale. J'aimerais remercier Air Canada de ses investissements continus dans l'aéroport de Vancouver dans le cadre de ses efforts d'expansion du réseau entre l'Asie et les Amériques. Nous sommes impatients d'offrir ce nouveau service pour Singapour. »

« La nouvelle liaison Vancouver-Singapour stimulera le commerce, les investissements et le tourisme, en plus de favoriser les échanges culturels, a indiqué Bridgitte Anderson, présidente et chef de la direction de la chambre de commerce du Grand Vancouver. Ces éléments sont essentiels pour bâtir une économie durable et prospère. De plus, le rôle de plaque tournante de l'aéroport international de Vancouver en sera renforcé, vu l'accès élargi à l'ensemble de l'Indo-Pacifique. La chambre de commerce du Grand Vancouver est très heureuse qu'Air Canada ait choisi d'investir pour créer une nouvelle liaison directe internationale qui profitera à notre économie et à nos collectivités. »

« L'annonce par Air Canada de la nouvelle liaison internationale entre Vancouver et Singapour, principale plaque tournante pour l'Asie du Sud-Est, arrive à point nommé, s'est réjoui Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie-Pacifique du Canada. Elle augmentera encore davantage l'intérêt croissant des Canadiens pour la région la plus dynamique du monde, ainsi que leur présence dans ce coin du globe. Dans une foule de domaines du secteur privé du pays ainsi que dans les universités, les collèges et les institutions gouvernementales, les indicateurs suggèrent fortement que dans les prochaines années, de plus en plus d'étudiants, de gens d'affaires, d'immigrants, de touristes et de visiteurs officiels voyageront dans un sens comme dans l'autre. Dans un même ordre d'idées, le rôle de Vancouver comme porte d'entrée des voyageurs sud-asiatiques pour l'Amérique du Nord gagnera en importance, ce qui se traduira par des avantages économiques indéniables pour le Canada. »

Services internationaux d'Air Canada

Le service offert à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens réputés, dont David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver, ainsi que le Montréalais Jérôme Ferrer, dont la réputation n'est plus à faire. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients ont la possibilité d'accumuler et d'échanger des points auprès d'Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, dont l'accès à la Suite Signature Air Canada exclusive à Vancouver.

*sous réserve de l'approbation finale du gouvernement

Vous voyagez à l'étranger?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de s'assurer qu'ils répondent à toutes les exigences d'entrée du gouvernement, y compris de posséder les bons documents de voyage, les visas et tout certificat médical nécessaire, ainsi que toute autre exigence pour les vols achetés. Les exigences gouvernementales peuvent être modifiées avec un court préavis.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les communications d'Air Canada au public peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention dans le présent communiqué et dans les documents financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

