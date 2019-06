Air Canada lance un service quotidien entre Montréal et Raleigh

« L'expansion mondiale stratégique d'Air Canada se poursuit avec le lancement de la liaison Montréal-Raleigh, sa 25 e liaison transfrontalière au départ de sa plaque tournante de Montréal, qui relie le charme méridional de la Caroline du Nord et la saveur francophone du Québec. Cette liaison vient compléter le service que nous assurons toute l'année à destination de la Caroline du Nord grâce aux vols Toronto-Raleigh et Toronto-Charlotte dont la capacité a été augmentée en 2019, a fait valoir Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air Canada. Grâce à l'expansion dans 29 nouveaux marchés depuis le début de 2016, notre plaque tournante de Montréal propose des correspondances pratiques sans escale à plus de 98 destinations de notre réseau mondial. Les passagers en provenance d'une destination internationale, qui se rendent à Raleigh via le Canada, et qui remplissent les formalités de prédédouanement de la douane américaine, n'ont même pas à récupérer leurs bagages s'ils font correspondance, ce qui leur fait gagner beaucoup de temps. Aux clients admissibles à forte valeur de la classe Signature Air Canada qui font correspondance à Montréal pour se rendre à l'étranger, nous offrons l'accès au salon Feuille d'érable d'Air Canada, pour leur permettre de se détendre avant de poursuivre leur voyage. »

« RDU se réjouit à l'idée qu'Air Canada lance le tout premier service sans escale sur Montréal de la région, l'une des destinations internationales les plus populaires desservies par l'aéroport, a déclaré Michael Landguth, président et chef de la direction de l'administration aéroportuaire de Raleigh-Durham. Nous sommes heureux de proposer une nouvelle destination internationale et de célébrer le lancement d'une liaison que nous savons très prisée de nos clients. »

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC8178 Montréal 13:35 Raleigh 15:45 Service quotidien AC8179 Raleigh 16:15 Montréal 18:21 Service quotidien

Les passagers de tous les vols peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan et bénéficier des avantages réciproques associés au réseau Star Alliance. En outre, ceux qui y sont admissibles pourront profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable à notre plaque tournante de Montréal, de l'embarquement hâtif et d'autres avantages.

Le nouveau service Montréal-Raleigh est le seul service sans escale entre ces deux villes. Bien qu'elle soit toujours une destination loisirs prisée, la Caroline du Nord connaît également une forte croissance économique. Air Canada souhaite offrir convivialité et confort aux passagers qui voyagent du Canada à cet État.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services aux passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @Air Canada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

