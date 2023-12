Le nouveau et touchant court métrage d'animation suit deux figurines de Noël, des casse-noisettes en forme d'ours, pendant leur périlleuse aventure pour se retrouver

Le message publicitaire met en vedette le talent musical de Charlotte Cardin qui chante deux classiques, l'un de Jean-Pierre Ferland (version française) et l'autre, de Bryan Adams (version anglaise)

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Fidèle à la tradition, Air Canada, encore une fois cette année, remplit de magie le cœur des Canadiens en lançant son plus récent message publicitaire des Fêtes. Dévoilée aujourd'hui, la publicité d'une minute trente secondes montre la joie que procurent les retrouvailles avec ses proches pendant la période la plus festive de l'année.

Les joyeuses retrouvailles, c’est l’histoire de deux mignons ours casse-noisettes qui, après avoir été rangés ensemble pendant un an, se retrouvent chacun sur un côté différent du sapin. (Groupe CNW/Air Canada)

Les joyeuses retrouvailles, c'est l'histoire de deux mignons ours casse-noisettes qui, après avoir été rangés ensemble pendant un an, se retrouvent chacun sur un côté différent du sapin. Désemparés à l'idée de passer les Fêtes séparés l'un de l'autre, les ours déploient une série d'efforts héroïques pour se retrouver, comme descendre en tyrolienne le long d'une guirlande de lumières et foncer dans une maison en pain d'épice. Après un ultime saut périlleux, et avec un peu d'aide d'Air Canada, les deux minuscules ours en bois sont réunis dans une émouvante embrassade.

« Nous poursuivons notre tradition, combiner des courts métrages d'animation enchanteurs et des interprétations modernes de chansons canadiennes bien-aimées pour raconter une histoire de retrouvailles à l'occasion des Fêtes, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. Beaucoup de nos clients franchissent de grandes distances et nos collègues d'Air Canada tirent tous une grande fierté de leur rôle dans ces voyages. C'est l'essence même de ce sentiment partagé que nous voulions saisir dans ce message publicitaire des Fêtes. »

Combinant la toute dernière technologie de CGI à des éléments 2D peints à la main, tant dans la version française qu'anglaise, les images dignes d'un livre de contes se trouvent complémentées à la perfection par la voix de l'auteure-compositrice-interprète montréalaise Charlotte Cardin, dont c'est la deuxième collaboration à une campagne des Fêtes d'Air Canada. En plus de reprendre le succès enchanteur des années 1990 du légendaire chanteur québécois Jean-Pierre Ferland, Une chance qu'on s'a, dans la version française de la publicité, la lauréate de quatre prix Juno réinterprète avec grâce, dans la version anglaise, l'emblématique (Everything I Do) I Do It For You de 1991 de Bryan Adams. Elle réunit ainsi deux grands classiques du pays dans une nouvelle symphonie émouvante.

L'agence FCB s'est chargée de la stratégie et de la création, tandis que l'animation a été confiée à Hornet, et l'audio, à Cult Nation et à OSO. Le message publicitaire d'une durée initiale de 90 secondes sera également offert en versions plus courtes de 60, 30 et 15 secondes, et sera diffusé sur les médias sociaux payants et organiques, sur le système de divertissements à bord d'Air Canada, de même qu'à la télévision et dans les salles de cinéma partout au Canada.

Air Canada a récemment élargi l'offre de son système de divertissements à bord primé par un choix de films des Fêtes dont les clients pourront profiter tout en se détendant, confortablement installés à bord. Et pour que ses clients à bord se sentent encore plus comme à la maison durant les Fêtes, Air Canada leur servira un repas du temps des Fêtes les 24 et 25 décembre.

