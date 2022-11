Six chaînes canadiennes d'information et de sports d'envergure nationale, en français et en anglais

Les clients peuvent regarder des événements sportifs emballants en direct sur TSN et RDS, notamment du soccer, du hockey , du football, du golf, du basketball et plus encore, ainsi que de l'actualité nationale, internationale et du monde des affaires

55 % des appareils de l'exploitation principale offriront la télévision en direct d'ici le deuxième trimestre de 2023

MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de son service de télévision en direct à bord de certains appareils et sur certaines liaisons intérieures, devenant ainsi le seul transporteur canadien à offrir aux clients la possibilité d'encourager leurs équipes sportives préférées, et de regarder des événements sportifs mondiaux en temps réel ou les nouvelles nationales pendant un vol. Le service de télévision en direct à bord des vols d'Air Canada propose actuellement six chaînes canadiennes en français et en anglais dont le contenu est diffusé dans le cadre du programme de divertissements à bord complet, offert gracieusement par la société aérienne.

« Nous sommes ravis de lancer le service de télévision en direct, l'ajout le plus récent à nos divertissements à bord inégalés, a déclaré John Moody, premier directeur - Conception des produits d'Air Canada. Les clients pourront profiter du contenu d'excellentes chaînes canadiennes en français et en anglais. Les amateurs de sports qui voyagent avec nous pourront vivre l'euphorie des matchs de la saison régulière, des séries éliminatoires et des championnats en direct, tandis que les férus de l'actualité du monde des affaires seront ravis de se tenir informés des tendances du marché et des événements actuels, directement de leur siège. Dans le cadre des efforts que nous continuons à déployer pour rehausser l'expérience client, nous comptons étendre la télévision en direct à plus de vols et proposer encore plus de contenu et de fonctionnalités en 2023. ».

À l'heure actuelle, la télévision en direct est offerte sur les liaisons intérieures d'un océan à l'autre assurées par un appareil équipé de la télévision en direct. Pour l'instant, 40 appareils 777 et 787 de Boeing, et A330 et A220 d'Airbus offrent la télévision en direct, et Air Canada prévoit que 50 % des vols intérieurs rattachés à l'exploitation principale l'offriront d'ici le deuxième trimestre 2023.

La télévision en direct d'Air Canada est diffusée au moyen d'une solution de divertissements à bord par satellite.

La télévision en direct offerte à bord des vols d'Air Canada comprend :

une couverture sportive complète en direct par les réseaux TSN, TSN 2 et RDS de manifestations sportives, notamment le soccer, le hockey, le basketball, le football, le baseball, le golf, la course automobile professionnelle, et plus encore;

le réseau national CTV News, offrant en continu, 24 heures sur 24, les nouvelles de dernière heure des collectivités de tout le Canada et du monde entier;

et du monde entier; LCN, une chaîne québécoise d'information en continu, qui présente des nouvelles et une riche programmation du matin au soir;

BNN Bloomberg, en tant que source canadienne par excellence pour l'actualité du monde des affaires, présente les dernières nouvelles sur les finances et la couverture en direct du marché.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767‑300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

