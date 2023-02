Projet pilote en cours à Vancouver pour certains vols à destination de Winnipeg , et au Café Air Canada à l'aéroport Toronto Pearson

MONTRÉAL, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé le lancement de l'identification numérique, devenant ainsi le premier transporteur aérien canadien autorisé à offrir aux clients la sécurité et le confort d'une nouvelle option qui utilise la technologie de reconnaissance faciale pour confirmer l'identité. Dans le cadre d'un projet pilote en cours, l'identification numérique d'Air Canada est maintenant accessible à l'embarquement pour les clients qui voyagent à bord de certains vols pour Winnipeg (YWG) au départ de l'aéroport international de Vancouver (YVR), et aux clients admissibles qui souhaitent accéder au Café Air Canada à l'aéroport international Toronto Pearson (YYZ). Pendant cette phase pilote, Air Canada compte instaurer l'identification numérique dans certains aéroports canadiens et dans les salons Feuille d'érable.

« Plusieurs de nos clients utilisent déjà les identifiants numériques pour simplifier leurs activités quotidiennes, comme déverrouiller leur téléphone cellulaire, accéder aux lieux de travail et faire vérifier leur identité pendant une transaction, a indiqué Craig Landry, vice-président général et chef des opérations, d'Air Canada. Nous sommes très heureux d'affirmer notre position de chef de file au Canada et de faire l'essai de l'identification numérique au moyen de la technologie de reconnaissance faciale afin de valider l'identité des clients rapidement, en toute sécurité et avec exactitude à certains moments d'interaction clientèle à l'aéroport. La participation à l'identification numérique se fait sur une base volontaire. Les clients qui souhaitent y prendre part profiteront d'un processus simplifié et sans tracas à la porte d'embarquement ou à l'entrée des salons Feuille d'érable. »

« Notre gouvernement et les transporteurs aériens et aéroports canadiens sont impatients d'aller de l'avant avec des solutions et des technologies innovatrices visant à moderniser l'expérience des voyageurs dans les aéroports de tout le pays, ce qui permettrait de bénéficier d'un réseau de transport aérien plus transparent et plus efficace, a déclaré l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports du gouvernement du Canada. Le projet pilote d'Air Canada va accélérer les processus à YVR et dans les autres aéroports où il sera implanté, tout en respectant de robustes mesures de protection de la vie privée et normes de sécurité. Ce projet promet vraiment de faciliter et d'accélérer l'embarquement des voyageurs au Canada, et ce, sans le moindre compromis aux solides mesures de sécurité en place. »

Les clients autorisés à accéder au Café Air Canada à Toronto, et ceux qui voyagent à bord de certains vols Vancouver-Winnipeg recevront une invitation pour utiliser l'identification numérique, ainsi que des instructions pour créer en toute sécurité leur empreinte faciale numérique avant de se présenter à l'aéroport.

Les clients qui ne souhaitent pas utiliser l'identification numérique embarqueront comme ils l'ont toujours fait, en présentant leur carte d'accès à bord et une carte d'identité avec photo délivrée par le gouvernement pour la vérification manuelle de leur identité. De même, ils pourront toujours passer leur carte d'accès à bord au lecteur optique, comme ils le font actuellement, pour accéder au Café Air Canada à l'aéroport Toronto Pearson.

Une fonctionnalité d'inscription unique permet de créer son identification numérique dans l'application Air Canada. Les données biométriques sont chiffrées puis stockées uniquement sur le téléphone mobile du client. Les clients doivent fournir un consentement supplémentaire pour les données qui seront utilisées le jour du voyage et conservées pour un maximum de 36 heures, conformément aux normes rigoureuses d'Air Canada en matière de protection des renseignements personnels. Cliquez ici pour en savoir davantage sur l'identification numérique.

L'identification numérique à Air Canada est un programme strictement facultatif, fondé sur le consentement. Elle n'est liée à aucun programme parrainé par un gouvernement comme NEXUS, Global Entry ou l'application Mobile Passport Control (MPC) du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes.

