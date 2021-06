La reconstruction stratégique du réseau mondial d'Air Canada débute en mettant l'accent sur les voyages d'agrément et les visites aux parents et amis

MONTRÉAL, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a exploité aujourd'hui le vol inaugural de sa liaison sans escale Montréal−Le Caire, qui dessert la vaste communauté égyptienne établie à Montréal et dans toute l'Amérique du Nord, en plus de procurer une ville-porte supplémentaire à destination de l'Afrique.

« Air Canada est heureuse de proposer ses premiers vols réguliers à destination de l'Égypte, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires. Nous rebâtissons stratégiquement notre réseau international en y ajoutant de nouvelles lignes qui favorisent les voyages d'agrément et les visites aux parents et amis. Étant donné le peu d'options sans escale pour se rendre en Égypte à partir de l'Amérique du Nord, nous voyons là une belle occasion de mettre à l'horaire une nouvelle ligne sans escale pour Le Caire au départ de Montréal, où une importante communauté égyptienne a pris racine. Nous avons également créé à notre plaque tournante de Montréal des correspondances en amont et en aval pour desservir tout le Canada et les États-Unis. Cette nouvelle ligne témoigne de notre engagement à reconstruire notre réseau international et notre plaque tournante de Montréal, qui ont subi les lourds contrecoups de la pandémie de COVID-19. »

Air Canada affecte à cette desserte, assurée trois fois par semaine, le 787-8 Dreamliner de Boeing doté de 255 places offrant le choix entre les services Signature Air Canada, Économique Privilège et économique.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients inscrits à Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, le cas échéant. Notre salon Feuille d'érable pour les vols intérieurs rouvrira ses portes à l'aéroport Montréal-Trudeau le 23 juin pour y accueillir les clients admissibles des vols intérieurs et internationaux.

Horaire de la desserte Montréal−Le Caire

Vol Départ Arrivée Jours d'exploitation AC74 Montréal 17:50 Le Caire 10:15 +1 jour Mardi, jeudi et samedi AC75 Le Caire 12:00 Montréal 17:00 Mercredi, vendredi et dimanche

* L'horaire peut être modifié au besoin, selon l'évolution de la COVID-19 et les restrictions gouvernementales.

L'horaire des vols d'Air Canada est aménagé de façon à optimiser les correspondances dans l'ensemble du réseau d'Air Canada. Grâce à une collaboration élargie relativement aux services d'exploitation à code multiple avec EGYPTAIR, partenaire commercial Star Alliance, les clients d'Air Canada auront également accès à des correspondances pratiques à destination de plusieurs villes d'Égypte (Assouan, Hurghada, Louxor et Charm el-Cheikh), du Bahreïn et de la Jordanie (Amman).

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada, qui s'applique à tous les billets achetés, permet de réserver en toute confiance. Elle consiste à offrir un remboursement, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 %, si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

