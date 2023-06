MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - L'arrivée de deux vols en Europe aujourd'hui marque l'inauguration par Air Canada de deux liaisons stratégiques sans escale entre sa plaque tournante mondiale de Montréal et l'Europe. La desserte sans escale toute l'année de Toulouse est la quatrième destination proposée par Air Canada en France. Il s'agit du seul service assuré toute l'année entre l'Amérique du Nord et le sud-ouest de la France, reliant deux centres aéronautiques mondiaux et deux villes francophones dynamiques. Par ailleurs, la liaison saisonnière d'Air Canada entre Montréal et Copenhague complémente les services offerts toute l'année du transporteur entre Toronto et la capitale danoise.

Air Canada inaugure des vols internationaux pour Toulouse et Copenhague au départ de Montréal. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes très heureux d'avoir enfin lancé de nouveaux vols toute l'année tant attendus, et ce, au départ de notre plaque tournante mondiale de Montréal et à destination de la Francophonie et de Toulouse, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Non seulement nous relions deux centres d'affaires importants de l'industrie aéronautique internationale, mais nous établissons aussi un autre lien pratique avec la France, ce qui nous permet d'offrir aux voyageurs transitant par Toulouse un vaste éventail de destinations via notre plaque tournante de Montréal.

« Nous sommes aussi ravis d'inaugurer notre deuxième liaison entre le Canada et Copenhague, et d'offrir ainsi aux voyageurs des deux côtés de l'Atlantique plus de choix pour se visiter mutuellement, a poursuivi M. Galardo. Via Copenhague, une plaque tournante de Star Alliance, nos clients auront plus facilement accès à toute la Scandinavie. Ces deux liaisons attrayantes sont un signe supplémentaire de notre engagement à faire de Montréal une plaque tournante importante dans la croissance du réseau mondial d'Air Canada. »

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit de l'ajout de Copenhague et de Toulouse aux services aériens d'Air Canada, deux routes qui viennent bonifier l'offre au départ de Montréal et qui confirment, une fois de plus, le statut de YUL comme plaque tournante majeure du trafic aérien international », a déclaré Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal. « Ce sont deux destinations importantes. D'un côté, Copenhague représente une importante porte d'entrée sur les pays nordiques en plus de permettre aux voyageurs de profiter des bijoux architecturaux de la capitale du Danemark. Puis, l'ajout de Toulouse permettra de solidifier les liens d'affaires avec cette capitale mondiale de l'aéronautique. Une excellente nouvelle pour l'industrie d'ici - bien implantée à YMX Aérocité internationale de Mirabel - qui fait rayonner le Québec par son savoir-faire et son expertise ».

Les vols pour Toulouse sont assurés par un appareil A330 d'Airbus proposant trois classes de service. L'un de ces appareils a récemment été équipé de capteurs de diagnostic en partenariat avec In-Service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS), un organisme sans but lucratif international qui se sert d'avions commerciaux comme plateforme mondiale d'observation des changements climatiques et de la qualité de l'air.

Toulouse abrite l'un des principaux laboratoires scientifiques de IAGOS, le Laboratoire d'Aérologie, affilié au CNRS. L'un des partenaires de IAGOS, Météo France, est également installé dans cette ville française.

Horaire :

Montréal-Toulouse

Vol Départ Heure de départ Arrivée Heure d'arrivée Appareil Début Jours d'exploitation Saison AC878 Montréal 19:30 Toulouse 08:45 + 1 A330-300 1er juin Lun., mer., jeu., sam., dim. Toute l'année AC879 Toulouse 13:15 Montréal 15:20 A330-300 2 juin Lun., mar., jeu., ven., dim. Toute l'année

Montréal-Copenhague

Vol Départ Heure de départ Arrivée Heure d'arrivée Appareil Début Jours d'exploitation Saison AC826 Montréal 17:55 Copenhague 06:45 + 1 787 Dreamliner 1er juin Mer., jeu., ven., sam., dim. Été AC827 Copenhague 13:15 Montréal 15:00 787 Dreamliner 2 juin Lun., jeu., ven., sam., dim. Été

Services internationaux

Les services internationaux d'Air Canada sont assurés par des gros-porteurs qui offrent un choix de trois cabines : la classe Signature Air Canada, qui propose des fauteuils-lits et des loges individuelles; la cabine Économique Privilège, qui propose des fauteuils spacieux offrant plus d'espace et des services haut de gamme; et la classe économique, qui sert des repas inspirés et conçus par des chefs, avec suggestions de vins et de boissons. Toutes les cabines sont équipées d'écrans de notre système primé de divertissements à bord qui proposent des heures de divertissement gratuit à bord et permettent d'acheter un service Wi-Fi. De plus, tous les membres Aéroplan ont droit à l'envoi gratuit de messages textes à bord des appareils dotés de la technologie Wi-Fi.

Air Canada met à la disposition de ses clients admissibles 27 salons Feuille d'érable en Amérique du Nord et dans le monde.

Le service à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens renommés, comme les Montréalais Jérôme Ferrer et Antonio Park, dont la réputation n'est plus à faire, ainsi que David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'élite, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Tous les clients qui voyagent avec Air Canada peuvent accumuler et échanger des points avec Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement hâtif et d'autres privilèges.

