MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - Aéroplan, le programme de fidélité d'Air Canada, s'est vu décerner mercredi soir trois prestigieux prix Freddie, notamment celui du Meilleur programme de société aérienne de l'année, du Meilleur programme Élite de société aérienne et de la Meilleure promotion d'une société aérienne, pour la campagne du 40e anniversaire d'Aéroplan.

« Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus parmi nos pairs aux Freddie Awards cette année, et cela signifie beaucoup pour nous en tant que point culminant de la célébration de notre 40e anniversaire, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Nous remercions tout particulièrement nos membres Aéroplan pour leur soutien, de même que notre équipe de la Fidélité, qui déploie toutes ses énergies et assure, au quotidien et avec détermination, la meilleure expérience possible aux membres. »

La 34e cérémonie des Freddie Awards a eu lieu le 30 avril 2025 à Chicago, en Illinois. Les Freddie Awards, qui doivent leur nom au légendaire Sir Freddie Laker, sont largement considérés comme les récompenses les plus prestigieuses dans le secteur de la fidélisation des voyageurs. Ces prix récompensent les programmes de fidélité dont le service à la clientèle, la valeur et l'innovation sont reconnus pour leur excellence. Cette année, plus de neuf millions de votes ont été soumis un peu partout dans le monde.

Aéroplan offre des primes aériennes pour des milliers de destinations dans le monde desservies par Air Canada et par plus de 45 transporteurs aériens partenaires. Grâce à des tarifs prévisibles, à l'accès à toutes les places disponibles sur les vols d'Air Canada, à l'absence de suppléments du transporteur sur les billets d'Air Canada échangés contre des points, ainsi qu'à certaines options, comme le partage familial, il est plus facile que jamais de tirer parti des points Aéroplan. Les membres bénéficient également d'une expérience de réservation intégrée qui leur permet de chercher et d'obtenir des primes aériennes en se rendant sur aircanada.com ou en consultant l'application mobile Air Canada, tout en disposant de la possibilité d'ajouter une escale à un itinéraire international pour seulement 5 000 points.

À propos d'Aéroplan

Aéroplan offre la possibilité d'accumuler et d'échanger des points dans le plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui réunit au-delà de 45 sociétés aériennes desservant environ 1 400 destinations dans le monde. Les membres Aéroplan peuvent échanger des points contre des primes aériennes pour tous les vols disponibles d'Air Canada. Aucune période d'interdiction ni restriction ne s'appliquent, et ils n'ont pas à payer de supplément en argent pour les échanges. Pour en savoir plus sur Aéroplan, rendez-vous sur le site aircanada.com/aeroplan.

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez notre portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Renseignements : [email protected]