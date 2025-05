Les clients profiteront d'un service haute vitesse permettant la lecture de vidéos en continu, les jeux, et plus encore, sur leurs appareils personnels

La certification et l'installation du Wi-Fi à bord des appareils Q400 desservant l'aéroport Billy-Bishop de Toronto seront effectuées plus tard cette année

Le Wi-Fi rapide et gratuit pour les membres Aéroplan sera étendu aux vols internationaux en 2026

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le Wi-Fi rapide et gratuit a été déployé aujourd'hui pour les membres Aéroplan à bord des vols d'Air Canada en Amérique du Nord, ainsi que sur les liaisons avec le Mexique et les Caraïbes. Commandité par Bell, ce nouveau service signifie que les clients peuvent profiter de la lecture de vidéos en continu et de jeux sur leurs appareils personnels, et fait d'Air Canada un chef de file en matière de connectivité.

Les clients bénéficieront de vitesses qui leur permettront d'accéder à des services vidéo en continu, à des jeux et à bien d'autres choses encore sur leurs appareils personnels. (Groupe CNW/Air Canada)

« Une connectivité de qualité est devenue indispensable pour le public voyageur, a déclaré Mark Nasr, vice-président général et chef des opérations d'Air Canada. Nous sommes ravis de lancer ce service aujourd'hui pour offrir aux membres Aéroplan le Wi-Fi gratuit dans le réseau nord-américain ainsi qu'à bord des liaisons avec le Mexique et les Caraïbes, en partenariat avec Bell. Cette initiative souligne l'engagement d'Air Canada à rehausser l'expérience client, en prenant les devants pour leur offrir une connectivité permettant la diffusion en continu, dont le déploiement se fera à un rythme inégalé par rapport aux autres transporteurs aériens au Canada et ailleurs dans le monde. Nous offrons maintenant le Wi-Fi à bord de 88 % des appareils de notre parc aérien, et l'installation du service sur les appareils restants sera terminée d'ici le début de l'année 2026. Cette initiative comprendra une première dans l'industrie, soit le déploiement à venir du Wi-Fi à bord des appareils Q400 d'Air Canada Express qui desservent l'aéroport Billy-Bishop de Toronto. »

« Chez Bell, nous nous sommes engagés à faire vivre des expériences exceptionnelles qui aident les Canadiennes et les Canadiens à rester connectés, peu importe où ils se trouvent, a déclaré Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites et moyennes entreprises chez Bell. Nous commanditons fièrement le Wi-Fi à bord pour les membres Aéroplan depuis 2023, ayant commencé en offrant gratuitement la messagerie texte. Maintenant, nous sommes heureux de faire passer cette expérience au niveau supérieur en permettant la diffusion en continu, les jeux, et plus encore, du départ à l'arrivée. Que ce soit dans les airs où ailleurs dans le monde avec nos populaires plans d'itinérance dans plus de 230 destinations, Bell aide la clientèle à demeurer connectée, de la manière qu'elle souhaite. »

Les membres Aéroplan peuvent maintenant bénéficier de la commodité du Wi-Fi offert à titre gracieux, permettant la diffusion en continu, du départ à l'arrivée, à bord des appareils d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, ainsi que des CRJ900 exploités par Air Canada Express.

Apprenez-en davantage au sujet du service Wi-Fi rapide et gratuit d'Air Canada.

Accroissement de la connectivité

Sous réserve de l'obtention de la certification, l'installation du Wi-Fi devrait commencer plus tard cette année dans la flotte de E175 d'Embraer, ainsi que dans les appareils Q400 de De Havilland qui desservent l'aéroport Billy-Bishop de Toronto. Ce sera la toute première fois dans le monde qu'un accès Wi-Fi sera offert à bord d'un appareil Q400. Air Canada deviendra ainsi la première société aérienne à offrir le Wi-Fi sur les vols au départ et à destination de l'aéroport Billy-Bishop.

En 2026, le Wi-Fi rapide et gratuit offert aux membres Aéroplan et permettant la diffusion en continu sera étendu aux liaisons internationales. D'ici là, les membres Aéroplan pourront continuer de bénéficier de services de messagerie texte gratuits sur les vols internationaux.

La connexion au service Wi-Fi gratuit à bord est très simple. Les clients peuvent vérifier que leur numéro Aéroplan figure sur leur réservation ou encore l'ajouter avant de s'enregistrer. Une fois à bord, ils se connectent au réseau Wi-Fi en suivant les instructions. Pour changer de dispositif, il suffit de répéter ces étapes sur le nouveau dispositif. La session sera transférée, déconnectant l'autre dispositif du réseau.

Les clients qui ne sont pas déjà membres d'Aéroplan peuvent adhérer sans frais au programme sur le site aircanada.com/aeroplan. Autrement, ils peuvent acheter un service Wi-Fi à un tarif fixe pour leurs vols.

Depuis mai 2023, Bell commandite le service Wi-Fi à bord, permettant aux membres Aéroplan de bénéficier de services de messagerie texte gratuits, offerts sur plus de 90 % des appareils de l'exploitation principale d'Air Canada, d'Air Canada Rouge et d'Air Canada Express.

En plus du service Wi-Fi rapide et gratuit commandité par Bell, Air Canada poursuit le rehaussement de l'expérience client : des collations, bières et vins de qualité supérieure offerts gratuitement sur certains vols, des heures de divertissements à bord sans frais, notamment la télévision en direct (sur les vols où elle est offerte), ainsi qu'une application mobile de pointe qui permet de suivre les bagages en temps réel, d'utiliser l'identification numérique et bien plus encore. La société aérienne procède également à la modernisation et à l'expansion de son réseau de salons, ajoutant plus de 500 places supplémentaires dans ses salons du monde entier d'ici la fin de 2025.

