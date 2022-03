« C'est un jour formidable pour Air Canada Cargo, qui franchit une autre étape de son évolution, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. Ces installations à température contrôlée de pointe sont tout à fait uniques pour une société aérienne canadienne et favoriseront, au même titre que notre mise en service d'avions-cargos, la croissance continue des activités d'Air Canada Cargo. Cet investissement, et les autres qui suivront, nous permettront de mieux servir nos clients et je suis très enthousiaste quant aux perspectives d'Air Canada Cargo. »

Les installations rénovées comprennent quelque 2 800 m² de zones à température contrôlée et une plus grande chambre froide, totalement adaptées aux exigences liées aux envois qui doivent respecter la chaîne du froid, comme les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires fraîches et autres produits périssables. Ces perfectionnements constituent la première étape d'un plan pluriannuel d'investissement dans les installations et s'intègrent à plusieurs projets d'investissement infrastructurels d'Air Canada Cargo.

Pour contribuer à l'objectif de carboneutralité à long terme d'Air Canada, les travaux incluaient également l'installation d'équipements écoénergétiques, comme des régulateurs thermiques qui surveilleront en continu les conditions à l'intérieur des locaux et ne contrôleront la température qu'au besoin, pour consommer moins d'énergie. En outre, la chambre froide est dotée de portes à enroulement rapide pour limiter les pertes d'énergie pendant le va-et-vient des employés qui y entreposent ou en retirent des marchandises. Les installations sont entièrement pourvues d'un éclairage à DEL qui réduit aussi la consommation d'énergie.

À propos d'Air Canada et d'Air Canada Cargo

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Air Canada Cargo, titulaire de nombreux prix, est un fournisseur de services de fret aérien, le plus important au Canada par sa capacité d'emport de fret. Elle est présente dans plus de 50 pays et dispose de ses propres ressources à ses plaques tournantes de Montréal, Toronto, Vancouver, Chicago, Londres et Francfort. À titre de division d'Air Canada spécialisée dans le fret aérien, Air Canada Cargo offre une capacité d'emport de fret et une connectivité fiables pour desservir des centaines de destinations sur six continents. Elle utilise les vols de passagers des lignes intérieures et internationales d'Air Canada, les vols tout-cargo de même que sa flotte d'avions-cargos 767-300ER de Boeing et des services de camionnage. Pour tout renseignement, visitez aircanada.com/cargo.

