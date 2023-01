MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Air Canada figure au palmarès 2023 des Meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour une huitième année d'affilée, ce qui témoigne de l'engagement de la société aérienne à fournir d'excellentes possibilités d'emploi au Canada.

Air Canada figure au palmarès 2023 des Meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour une huitième année d’affilée. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes honorés de figurer cette année encore au palmarès des Meilleurs employeurs au Canada de Forbes, une indication claire que la culture organisationnelle que nous avons bâtie au fil des ans a permis à Air Canada de demeurer un des meilleurs employeurs, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. La création d'un milieu de travail positif qui soutient l'épanouissement et le perfectionnement des employés, tout en demeurant à l'avant-garde du secteur mondial de l'aviation, demeure une priorité pour Air Canada, qui continue de mettre en œuvre ses stratégies opérationnelles pour rétablir son réseau international et continuer de rehausser ses produits et services. Nous profitons de l'occasion pour remercier nos quelque 36 000 employés dévoués qui voient chaque jour au transport sécuritaire de passagers dans le monde entier. »

Le palmarès 2023 des Meilleurs employeurs au Canada de Forbes est établi d'après des sondages indépendants réalisés auprès de plus de 12 000 employés travaillant à temps plein ou à temps partiel pour des entreprises employant au moins 500 personnes au Canada. L'évaluation était basée sur des recommandations faites directement et indirectement par des employés invités à indiquer dans quelle mesure ils seraient disposés à recommander leur propre employeur à des proches et amis. On leur a également demandé de donner leur avis sur leurs conditions de travail, leur salaire et les possibilités de perfectionnement qui leur sont offertes.

Cette distinction renouvelée de Forbes vient s'ajouter aux autres marques de reconnaissance accordées au cours de la dernière année à Air Canada pour les ressources humaines, la culture d'entreprise et la mobilisation du personnel, à savoir :

un des 100 meilleurs employeurs dans le monde en 2022, selon Forbes ;

; un des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2022, selon Forbes ;

en 2022, selon ; un des Meilleurs employeurs au Canada en 2022, selon Forbes ;

en 2022, selon ; un des Meilleurs employeurs de Montréal en 2022, selon Mediacorp Canada (pour une neuvième année de suite);

le prix Payworks remis à l'entreprise ayant le meilleur plan de responsabilité sociale, décerné lors de la cérémonie annuelle des Canadian HR Awards 2022.

Les personnes qui souhaitent propulser leur carrière vers de nouveaux sommets avec Air Canada trouveront plus de renseignements ici. Pour en savoir davantage sur les employés et sur les programmes d'Air Canada, consultez le rapport de développement durable de la Société : Citoyens du monde.

