• Air Canada a été reconnue pour ses programmes novateurs et avant-gardistes destinés aux jeunes travailleurs

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Air Canada est fière d'annoncer qu'elle figure au palmarès 2024 des Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada. C'est la première fois que la Société obtient une telle reconnaissance. Cette distinction, qui est décernée par Mediacorp Canada Inc., rend hommage aux organisations nationales de premier plan qui se démarquent par leur engagement à assurer le perfectionnement et l'épanouissement des jeunes professionnels au moyen de programmes novateurs et avant-gardistes destinés aux jeunes travailleurs, notamment en matière de mentorat, de formation, de perspectives de carrière et de responsabilité sociale.

Logo de Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes ravis qu'Air Canada figure parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques à Air Canada. La Société est reconnue depuis longtemps pour avoir mis sur pied un milieu de travail positif qui soutient le perfectionnement et l'épanouissement des employés. Alors que nous poursuivons la mise en œuvre de nos stratégies d'affaires mondiales, l'appui accordé à la prochaine génération de personnes et de talents reste l'une de nos grandes priorités, et nous sommes fiers d'offrir des programmes et des débouchés de premier plan pour soutenir leur avancement professionnel. »

Chaque employeur est évalué par les rédacteurs du Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada en fonction des programmes qu'il offre pour attirer et retenir les jeunes travailleurs. Il peut s'agir, entre autres, des avantages sociaux comme une aide financière pour payer des frais de scolarité, de même que des programmes coop, de travail-études, de mentorat, de formation et de gestion de carrière, notamment des initiatives permettant aux jeunes travailleurs de progresser plus rapidement au sein de l'organisation.

Air Canada s'est classée au palmarès des Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada en 2024 en fonction de plusieurs critères, notamment :

des stages rémunérés dans une variété de disciplines (génie, marketing, affaires.

un système de jumelage pour aider les jeunes professionnels à intégrer l'organisation, ainsi que de nombreuses occasions de perfectionnement professionnel.

Air Canada s'est récemment vu accorder une série de distinctions pour ses programmes liés aux employés, à la culture et aux ressources humaines, notamment :

inscription au palmarès Achievers des 50 entreprises les plus engagées pour une sixième année de suite;

classement parmi les Meilleurs employeurs de Montréal en 2023, selon Mediacorp Canada, pour une dixième année d'affilée;

place dans le palmarès Forbes 2023 des Meilleurs employeurs du Canada pour une huitième année consécutive;

pour une huitième année consécutive; prix Innovative HR Team 2023 de HRD pour ses programmes de ressources humaines avant-gardistes.

Les personnes qui souhaitent propulser leur carrière vers de nouveaux sommets avec Air Canada peuvent consulter les renseignements concernant les possibilités de carrière.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]