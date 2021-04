Air Canada est le transporteur aérien nord-américain qui dessert la France depuis le plus longtemps

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada, la société aérienne nord-américaine qui dessert la France depuis le plus longtemps, fête aujourd'hui même le 70e anniversaire de sa ligne Montréal-Paris.

Le 1er avril 1951, un quadrimoteur North Star de 40 places, construit par Canadair et immatriculé CF-TFO, exploité par les Lignes aériennes Trans-Canada -- maintenant Air Canada -- se posait pour la toute première fois à l'aéroport d'Orly, en banlieue de Paris.

Comportant initialement une escale à Londres, la liaison hebdomadaire Montréal-Paris est rapidement devenue sans escale vu son succès.

La ligne Montréal-Paris relie les aéroports Montréal-Trudeau et Roissy-Charles de Gaulle chaque jour de l'année. Deux vols quotidiens sont inscrits à l'horaire normal d'été et un vol quotidien à celui d'hiver.

Des appareils 777-300ER de Boeing (450 sièges), A330-300 d'Airbus (297 sièges) ou 787-9 Dreamliner de Boeing (298 sièges) sont affectés aux vols d'Air Canada et les clients peuvent choisir parmi trois classes de service : le service Signature Air Canada, la cabine Économique Privilège et la cabine d'économique.

« C'est un moment marquant pour notre société aérienne, nos clients et, plus particulièrement, nos collègues en poste en territoire français, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires d'Air Canada. Ce 70e anniversaire témoigne de la relation privilégiée et durable qui existe entre les deux villes, une longue histoire de complicité et de coopération. Ce service transatlantique affiche la plus importante demande en provenance du Canada et représente l'un des plus précieux fleurons d'Air Canada. En dépit des défis liés à la crise de la COVID-19, nous n'avons d'ailleurs jamais suspendu notre liaison Montréal-Paris durant la pandémie, et nous n'avons qu'un seul désir, soit celui de rétablir la présence d'Air Canada dans les autres villes françaises que nous desservions avant la crise, afin de continuer à renforcer les liens qui nous unissent. »

Depuis 70 ans, le transporteur à la feuille d'érable n'a cessé d'intensifier sa présence en France et dans les Antilles françaises et d'accroître son engagement sur le territoire français. En effet, avant la pandémie, Air Canada desservait sept villes françaises : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nice ainsi que Fort-de-France et Pointe-à-Pitre dans les Antilles. La Société exploitait jusqu'à 45 vols hebdomadaires à partir de ses plaques tournantes de Montréal, Toronto et Vancouver, d'où elle offrait des correspondances à destination de plus de 50 villes du continent américain.

