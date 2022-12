MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada félicite Jason Berry, vice-président - Fret, désigné dirigeant de l'année par Air Cargo World, l'une des plus anciennes publications à se spécialiser dans les industries du transport et de la logistique.

« Cette distinction constitue pour Jason une reconnaissance bien méritée, et je sais qu'il la partage avec toute son équipe, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Dès son arrivée à la tête de la division Air Canada Cargo, il a fait preuve d'une grande capacité à former et diriger une équipe solide, parfaitement armée pour faire grandir nos activités de fret. Son arrivée à Air Canada Cargo au pire moment de la pandémie s'accompagnait de défis sans précédent à relever, ce qu'il a su faire avec brio. Il a recherché de nouvelles occasions de développement, mis en œuvre de nouvelles stratégies, supervisé l'arrivée de nos avions-cargos 767 de Boeing, et poursuivi les investissements dans la technologie et nos employés afin d'assurer la croissance et le succès continu de notre entreprise. »

Sous sa direction, Air Canada Cargo a enregistré un chiffre d'affaires record en 2021 et cette division continue de faire croître ses activités au moyen d'investissements cruciaux dans les infrastructures et la technologie. Cela comprend des installations spécialisées en chaîne du froid à sa plaque tournante mondiale de Toronto, l'expansion de l'entrepôt à Francfort et des investissements continus dans des solutions numériques destinées à rationaliser ses activités et à offrir un meilleur service à ses clients.

Jason Berry s'est joint à Air Canada Cargo en janvier 2021, où il a supervisé une transformation d'envergure qui a permis à la division de s'épanouir malgré les effets de la pandémie sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Signe le plus évident de cette transformation, l'entrée en service d'avions-cargos 767-300 de Boeing, dont deux sont déjà opérationnels et huit feront bientôt partie du parc aérien. Air Canada a également commandé deux avions-cargos 777 de Boeing dont la livraison est prévue en 2024.

Pour déterminer le dirigeant de l'année 2022 dans le domaine du fret aérien, l'équipe éditoriale d'Air Cargo World a choisi quatre dirigeants exceptionnels du secteur en fonction de leurs contributions remarquables en 2022, notamment au chapitre de l'innovation et de la croissance. Air Cargo World a également organisé un sondage auprès de plus de 300 lecteurs, dont les résultats ont été pris en compte par l'équipe éditoriale dans son évaluation finale.

