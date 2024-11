Il s'agit de la première société aérienne canadienne à offrir aux clients la possibilité de recourir à la reconnaissance faciale pour monter à bord

L'identification numérique d'Air Canada permet un embarquement fluide et plus rapide

La technologie sera bientôt offerte dans d'autres aéroports au Canada

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Air Canada lancera la prochaine étape dans l'évolution de son expérience numérique le 3 décembre, avec l'expansion de son programme d'identification numérique comme option d'embarquement pour la quasi-totalité de ses vols intérieurs assurés au départ de l'aéroport international de Vancouver (YVR). Après les avoir testés avec succès pour certains vols, Air Canada et l'aéroport international de Vancouver sont les premiers au Canada à investir dans la technologie et l'équipement qui permettront de moderniser l'expérience de voyage dans les aéroports canadiens. Ils offrent ainsi aux voyageurs la commodité et la sécurité de la reconnaissance numérique à la porte d'embarquement pour confirmer leur identité.

« En partenariat avec l'administration aéroportuaire de Vancouver, nous sommes ravis d'affirmer notre leadership en utilisant une technologie permettant de simplifier et de transformer l'embarquement sur presque tous nos vols intérieurs au départ de YVR, a déclaré Tom Stevens, vice-président - Aéroports canadiens et Stratégie - Expérience client d'Air Canada. L'identification numérique est déjà utilisée pour simplifier de nombreuses activités quotidiennes, comme déverrouiller les téléphones cellulaires et accéder aux lieux de travail. Le déploiement de cette technologie à la porte d'embarquement améliore l'expérience de voyage en rendant l'embarquement pratique et sans effort. Les réactions des clients, notamment nos grands voyageurs, pendant la phase pilote ont été très positives. Nous sommes impatients de déployer cette technologie dans d'autres aéroports. »

« De concert avec Air Canada, nous sommes heureux de déployer l'identification numérique à l'embarquement pour les vols intérieurs au départ de YVR, a annoncé Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'aéroport international de Vancouver. L'identification numérique permettra aux voyageurs de valider rapidement et en toute sécurité leur identité aux principaux moments d'interaction clientèle à l'aéroport - comme il est possible de le faire pour le déverrouillage d'un cellulaire ou la sécurisation des transactions. Ce processus bonifié réduira les temps d'attente et permettra de voyager de façon plus commode et sans tracas. »

Pourquoi s'inscrire au programme d'identification numérique d'Air Canada?

L'identification numérique, une nouvelle fonction pratique de l'application Air Canada : S'ajoutant aux caractéristiques dont les clients bénéficient déjà dans l'application mobile, comme l'état des vols en temps réel, le suivi des bagages et l'accès au compte Aéroplan, l'identification numérique rend l'embarquement nettement plus facile, ce qui fait de votre voyage une expérience plus connectée et sans tracas.

Les clients peuvent aussi recourir à l'identification numérique pour accéder aux salons Feuille d'érable d'Air Canada de Toronto (YYZ), Calgary et San Francisco, ainsi qu'au Café Air Canada de Toronto. Le déploiement de la technologie à d'autres portes d'embarquement et moments d'interaction clientèle dans les aéroports est prévu au cours des prochains mois.

Marche à suivre pour l'inscription

L'inscription au programme d'identification numérique d'Air Canada au moyen de l'application Air Canada est facile et rapide. Pour en savoir plus et obtenir un guide d'inscription détaillé, visitez la page sur l'identification numérique d'Air Canada ici.

Protection des renseignements personnels et sécurité

L'identification numérique d'Air Canada est un programme strictement facultatif, fondé sur le consentement, et les clients ont le choix de communiquer ou non leurs données biométriques et d'autres renseignements personnels à Air Canada. Les clients qui ne souhaitent pas utiliser l'identification numérique embarqueront comme ils l'ont toujours fait, en présentant leur carte d'accès à bord et une carte d'identité avec photo délivrée par le gouvernement pour vérification manuelle de leur identité.

L'identification numérique d'Air Canada n'est liée à aucun programme parrainé par un gouvernement comme NEXUS, Global Entry ou l'application Mobile Passport Control du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

