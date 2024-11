MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son offre intermodale européenne en y ajoutant des services en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne. Elle offrira aussi des services en Asie grâce à une première entente avec un transporteur en Corée du Sud. Les clients qui achètent un vol peuvent désormais facilement réserver des correspondances terrestres pour d'autres destinations dans ces pays , ce qui simplifie la planification du voyage. Les nouvelles options de transport ferroviaire ou par autobus élargissent l'offre intermodale d'Air Canada, lancée en décembre 2023 pour desservir la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche.

Air Canada a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son offre intermodale européenne en y ajoutant des services en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne. Elle offrira aussi des services en Asie grâce à une première entente avec un transporteur en Corée du Sud. (Groupe CNW/Air Canada)

« Dans la foulée du succès du lancement en Europe l'an dernier, Air Canada poursuit la croissance de son offre intermodale en Europe et en Asie, permettant aux clients de prendre une correspondance avec Trenitalia, Renfe, cinq transporteurs de la Grande-Bretagne (dont National Express) et KORAIL en Corée du Sud, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Cette offre élargie facilitera la vie des clients qui transitent par nos plaques tournantes internationales, car ils pourront planifier un seul itinéraire en y ajoutant des correspondances par train ou autobus. En plus d'offrir davantage de choix, nos correspondances intermodales mettent à la disposition des clients des options durables pour les segments court-courriers de leur voyage. »

Grâce au partenariat d'Air Canada avec AccesRail, les clients peuvent ajouter à leur itinéraire des correspondances en train ou en autobus dans plus de pays à www.aircanada.com. Ils peuvent s'enregistrer pour le segment en train ou en autobus auprès d'AccesRail avant leur départ, ce qui leur évite d'avoir à se procurer un billet distinct pour cette partie du voyage. De plus, en cas de perturbation de leur vol, les trajets en avion et en train seront modifiés conjointement, ce qui est pour eux synonyme de tranquillité d'esprit.

Italie

Cet hiver, Air Canada offrira des vols à destination de deux aéroports d'Italie (Rome et Milan), d'où les clients pourront facilement prendre une correspondance avec Trenitalia, le service public de transport ferroviaire en Italie. Ces correspondances permettront aux clients de se rendre dans 30 autres destinations, dont Florence, Naples et Reggio de Calabre.

Espagne

En Espagne, Air Canada exploitera cet hiver des vols pour Barcelone et Madrid, d'où les clients pourront prendre, à partir de l'aéroport, une correspondance avec Renfe, le service public de transport ferroviaire en Espagne. Seront offertes des correspondances pour 24 autres destinations dans ce pays, dont des villes prisées pour leurs attraits touristiques comme Cadix, Grenade, Pampelune et Saragosse.

Grande-Bretagne

Les clients pourront avoir recours aux services de quatre entreprises ferroviaires (LNER, Avanti West Coast, Great Western Railway et TransPennine Express) au départ de Londres Heathrow pour se rendre dans de nombreuses destinations. De plus, le principal service d'autocar du Royaume-Uni, National Express, offrira des correspondances pratiques au départ de Londres Heathrow.

Corée du Sud

Air Canada exploite des vols à destination de l'aéroport international d'Incheon à Séoul, d'où les clients pourront rejoindre grâce au service AREX Express leur correspondance avec un train KTX de KORAIL à la gare de Séoul. Ces correspondances permettront aux clients de se rendre dans huit autres destinations, dont Busan, Gwangju et Ulsan.

Autres correspondances intermodales

En décembre 2023, Air Canada a lancé de nouvelles options de réservation qui permettent à ses clients d'effectuer des correspondances ferroviaires au départ d'aéroports en France, en Allemagne, en Suisse et en Autriche avec quatre grands réseaux ferroviaires de transport de passagers. Grâce au partenariat d'Air Canada avec Lufthansa Group pour son produit Lufthansa Express Rail et à ses nouvelles collaborations avec AccesRail et WorldTicket, les clients d'Air Canada peuvent profiter d'un processus de réservation simplifié à aircanada.com pour créer un itinéraire de voyage sans heurts qui leur permet de combiner leur vol avec des voyages en train exploités par le réseau de trains à grande vitesse de la SNCF Voyageurs en France, par Deutsche Bahn en Allemagne, par Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ou par Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB).

Consultez le site www.aircanada.com pour en savoir plus. Le portefeuille de partenariats d'Air Canada a doublé au cours de la dernière décennie, avec trois accords de coentreprise, 40 exploitations à code multiple, 120 liaisons interlignes, 13 options ferroviaires intermodales et une option en autocar, pour plus de 1 200 destinations, et offre aujourd'hui aux clients un éventail diversifié d'options de voyage.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]