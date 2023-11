Le sixième vol de Voyage de rêves au départ du Canada cette année

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Air Canada et Voyage de rêves unissent à nouveau leurs forces pour créer une expérience inoubliable. Cette année, elles offriront un voyage mémorable à plus de 120 enfants, qui s'envoleront de Calgary pour visiter un parc thématique en Californie, grâce à l'appui de nombreux employés bénévoles d'Air Canada et de la Fondation Air Canada. Depuis sa création en 1989, Voyage de rêves a permis à plus de 30 000 enfants canadiens ayant des besoins spéciaux de vivre un vol unique. Cette année marque la 30e édition de Voyage de rêves Calgary.

Air Canada et Voyage de rêves Calgary unissent leurs forces pour faire vivre une expérience inoubliable à des enfants (Groupe CNW/Air Canada)

Les enfants étaient accompagnés d'une équipe de bénévoles composée d'employés en service actif et de retraités d'Air Canada prêts à faire vivre des moments magiques à tout le monde à bord. C'est ainsi que pilotes, agents de bord, techniciens d'entretien d'aéronef ainsi que de nombreux autres employés au sol et dans les coulisses ont généreusement offert leur temps à des enfants aux prises avec des problèmes physiques, sociaux ou de santé mentale. Les enfants ont pu oublier leurs difficultés quotidiennes, faire le plein de souvenirs mémorables et découvrir de nouvelles possibilités.

« On se surprend parfois à se demander ce qui arrive aux enfants une fois qu'ils sont de retour à la maison, ce qu'il adviendra d'eux et si notre démarche a pesé dans la balance, a indiqué Julien DeSchutter, vice-président de Voyage de rêves Calgary. En 2001, à bord de notre vol, la petite Victoria, huit ans, nous a dit que sa sœur et elle vivaient dans un monde en noir et blanc au quotidien. Elles étaient exposées à des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme et de violence psychologique, et tentaient tant bien que mal de mettre un peu de couleur dans ce monde bien terne. C'est au cours de leur journée spéciale, entourées de nos bénévoles, qu'elles ont commencé à saisir les multiples possibilités qui s'offraient à elles. Elles ont su ce qu'était l'espoir et ont commencé à y croire. Victoria a expliqué que peu après son retour à la maison, les couleurs avaient commencé à s'estomper, mais que malgré les nombreux obstacles, elle entrevoyait l'avenir en couleurs vives. Cette année, Victoria fait partie de l'équipe de bénévoles, ajoutant sa touche de couleur à l'univers des 120 enfants à bord du vol. »

Chaque année, ce sont 1 700 enfants qui effectuent un voyage inoubliable à destination d'un parc thématique en Floride ou en Californie. Deux autres vols sont prévus cette année au départ de Montréal et d'Ottawa. Et plus tôt cette année, des voyages de rêves ont été organisés au départ d'Edmonton, de Winnipeg, de Toronto, d'Halifax et de Vancouver.

