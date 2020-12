Air Canada et Uplift collaborent pour offrir aux voyageurs des options flexibles de paiements échelonnés pour leurs réservations

Des voyages de rêve qui se réalisent grâce à des versements mensuels fixes et abordables

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Air Canada et Uplift ont annoncé une nouvelle collaboration : les clients de la société aérienne auront accès aux solutions de financement flexibles d'Uplift. Les voyageurs peuvent désormais réserver des vols au départ du Canada ou des États-Unis pour des destinations dans l'ensemble du réseau mondial d'Air Canada et payer ces voyages petit à petit grâce à Uplift.

« La stratégie d'Air Canada est d'accorder la priorité aux clients dans tous ses secteurs d'activité et de leur fournir les outils pour mieux concevoir et gérer leurs voyages, a expliqué Keith Wallis, premier directeur - Distribution et Paiements, d'Air Canada. Ces outils comprennent maintenant l'avantage de disposer d'autres options de paiement. En collaboration avec Uplift, nous élargissons ces options pour nos clients ».

« Nous sommes fiers de collaborer avec l'une des sociétés aériennes les plus novatrices dans le monde et d'offrir des options de paiement flexibles pour aider un plus grand nombre de personnes à réaliser les voyages dont ils rêvent, a déclaré Denise Heffron, directrice générale, Canada, d'Uplift. Tout comme Air Canada, nous comprenons combien les voyages sont importants et uniques. Notre objectif est de rendre les voyages plus abordables et satisfaisants pour tout le monde et cette collaboration accroît notre capacité à l'atteindre. »

Uplift offre aux utilisateurs la liberté de lui confier le financement de leur voyage, qu'ils paieront par versements. Les clients peuvent facilement comparer le montant des versements mensuels à celui d'un paiement immédiat et choisir l'option qui leur convient le mieux. Il n'y a aucune pénalité de paiement anticipé et les voyageurs voient clairement le taux d'intérêt et le montant total du voyage au moment de la réservation.

Les clients ont le choix de payer la totalité du montant à Air Canada, ou d'effectuer des versements mensuels à Uplift. S'ils choisissent les versements mensuels, les clients peuvent faire une demande en ligne et rapidement recevoir une estimation des versements mensuels et du montant de l'achat à l'avance. Les voyageurs peuvent utiliser Uplift pour mettre la main sur les meilleurs tarifs disponibles ou pour réserver un vol de dernière minute. Ils peuvent également ajouter des extras comme les places Préférence ou les surclassements en classe Économique Privilège et en Classe affaires, tout en gérant aisément leurs dépenses grâce aux versements fixes et abordables.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos d'Uplift

Uplift a été fondée par une équipe de vétérans passionnés de l'industrie du voyage. Sa mission est d'aider les clients à établir un budget pour s'offrir l'expérience de voyage qu'ils désirent. Les solutions d'Uplift s'intègrent harmonieusement aux sites de réservations et aux processus de paiement de ses partenaires afin d'offrir aux clients la liberté de faire financer leur voyage et de le payer au fil du temps. En réduisant les frictions lors du processus de réservation, Uplift aide les entreprises de l'industrie du voyage à atteindre une nouvelle clientèle et à transformer ces occasions en ventes. Elle est la seule société de financement au point de vente qui porte exclusivement sur les voyages. Sa plateforme d'intelligence artificielle est conçue spécialement pour offrir cette solution de paiement. La formule de versements mensuels d'Uplift est offerte par les principales entreprises du secteur du voyage partout au Canada et aux États-Unis.

