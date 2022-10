Des organisations emblématiques de Montréal renouvellent et renforcent leur partenariat

MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada et les Canadiens de Montréal ont inauguré aujourd'hui le Club Signature Air Canada, un salon ultra haut de gamme réservé à certains détenteurs de billets de saison des Canadiens de Montréal pour les matchs de l'équipe à domicile. Ce salon offre aux amateurs de hockey du Québec la meilleure expérience qui soit pour assister aux matchs de leur équipe préférée. Le Club Signature Air Canada propose les sièges les plus spacieux de l'aréna et peut accueillir jusqu'à 200 amateurs, qui pourront profiter gratuitement des créations gastronomiques haut de gamme du célèbre chef montréalais Jérôme Ferrer et des vins sélectionnés par la sommelière québécoise de renom Véronique Rivest, deux partenaires culinaires d'Air Canada.

Air Canada, transporteur officiel des Canadiens de Montréal, a également annoncé qu'elle prolongeait de quatre ans sa commandite de longue date de l'organisation.

« Le hockey et les Canadiens de Montréal sont profondément ancrés dans la culture québécoise, et nous sommes extrêmement fiers que notre siège social soit situé ici même à Montréal et que nous puissions continuer à entretenir notre partenariat de longue date avec cette franchise historique, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales à Air Canada. En s'appuyant sur notre partenariat de longue date, notamment comme transporteur aérien officiel des Canadiens de Montréal, nous sommes également ravis d'inaugurer aujourd'hui le nouveau Club Signature Air Canada exclusif, qui rehausse l'expérience des amateurs de hockey du Québec et met en valeur les privilèges inégalés dont peuvent profiter nos clients lorsqu'ils voyagent avec nous. Nous sommes impatients d'accueillir les membres dans cet espace haut de gamme exceptionnel où ils pourront encourager leur équipe lors des matchs à domicile, tout en profitant d'un menu irrésistible élaboré par deux personnalités québécoises de la gastronomie et du vin, partenaires culinaires d'Air Canada. Go Habs Go! »

« Au cours des deux dernières années, cet espace haut de gamme est devenu la zone d'accueil par excellence pour quiconque souhaite profiter d'une vue imprenable sur les matchs dans un environnement luxueux et exclusif, a déclaré France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH. Nous sommes ravis qu'Air Canada ait choisi d'offrir à nos clients cette expérience exclusive dans le cadre de cette commandite à long terme. »

Le décor du Club Signature Air Canada de Montréal s'inspire des suites Signature Air Canada exclusives des aéroports internationaux de Toronto Pearson et de Vancouver, avec des panneaux en érable, un mobilier contemporain et des articles de luxe Molton Brown dans les toilettes.

L'adhésion au Club Signature Air Canada du Centre Bell de Montréal est offerte à certains détenteurs de billets de saison des Canadiens de Montréal. Pour de plus amples renseignements sur les avantages réservés aux détenteurs de billets de saison, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : https://www.nhl.com/fr/canadiens/tickets/club-signature-air-canada

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

À propos du Groupe CH et des Canadiens de Montréal

Le Groupe CH, l'organisation de sports et de divertissement par excellence au Québec, a pour mission de faire vivre des expériences uniques et mémorables à ses partisans et spectateurs. Le Groupe CH possède le Club de hockey Canadien inc. et le Rocket de Laval. Par l'intermédiaire d'evenko et de L'Équipe Spectra, la division culturelle et de divertissement fait la promotion et la présentation de plus de 1 500 spectacles, festivals et événements chaque année. En plus d'être propriétaire du Centre Bell à Montréal, le groupe possède des salles de spectacles de toutes tailles telles que le MTELUS, le Studio TD et le théâtre Corona, et agit à titre de gestionnaire exclusif de plusieurs autres salles, dont la Place Bell à Laval. Le sens de la communauté fait partie de l'ADN du Groupe CH. Par l'entremise de la Fondation des Canadiens pour l'enfance et la fondation evenko, le groupe transforme la vie de milliers de jeunes au Québec.

