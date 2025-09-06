Aucune interruption de travail ne peut avoir lieu et les vols continueront d'être assurés

MONTRÉAL, le 6 sept. 2025 /CNW/ - Les 10 000 agents de bord d'Air Canada, représentés par la composante Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), ont voté sur l'entente de principe conclue le 19 août 2025. Cette entente a été obtenue sans concessions de la part du syndicat et comprend des améliorations en matière de salaires, de prestations de retraite et d'avantages sociaux, tout en incluant une modernisation, convenue d'un commun accord, de la rémunération du travail effectué au sol.

Le SCFP a annoncé que l'entente de principe n'a pas été ratifiée par les membres du Syndicat.

Air Canada et le SCFP avaient envisagé cette éventualité et avaient convenu que si l'entente de principe n'était pas ratifiée, la partie relative aux salaires serait soumise à une médiation et, si aucun accord n'était conclu à ce stade, à un arbitrage. Les parties ont également convenu qu'aucune interruption de travail ne pouvait avoir lieu; il n'y aura donc ni grève ni lock-out, et les vols continueront d'être assurés.

Air Canada s'engage pleinement dans le processus de médiation et d'arbitrage.

La période de négociations a été difficile pour toutes les parties prenantes d'Air Canada. Nous sommes profondément reconnaissants de la patience et de la confiance dont nos clients ont fait preuve tout au long de ce processus. Nous remercions tous nos employés pour leur dévouement pendant cette période.

