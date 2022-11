Les clients d'Air Canada et d'Emirates auront accès à 46 points de service en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique

Les voyageurs assidus membres d'Aéroplan et de Skywards pourront bientôt accumuler et échanger des points ou des milles lorsqu'ils voyagent avec ces transporteurs

L'expérience client sera améliorée grâce à la délivrance d'un seul billet et au transfert des bagages jusqu'à la destination finale

Un plan visant à faciliter les correspondances entre les deux transporteurs et à offrir une expérience sans tracas à leur plaque tournante respective de Toronto et de Dubaï sera mis en œuvre au cours des six prochains mois

MONTRÉAL et DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada et Emirates ont annoncé aujourd'hui l'entrée en vigueur de leur collaboration en matière de services d'exploitation à code multiple. Le nouveau partenariat permettra aux clients des deux transporteurs de profiter de correspondances sans tracas avec 46 marchés desservant trois continents, notamment pour des destinations dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien.

Air Canada et Emirates ont annoncé aujourd’hui l’entrée en vigueur de leur collaboration en matière de services d’exploitation à code multiple. (Groupe CNW/Air Canada)

À compter d'aujourd'hui, les billets pour les vols à code multiple seront offerts à la vente pour 35 marchés pour des voyages à compter du 1er décembre. Une fois les approbations réglementaires finales accordées, 11 autres marchés doivent être ajoutés et possiblement d'autres par la suite. Les billets peuvent être achetés sur les sites Web des transporteurs aircanada.com et emirates.com, ainsi que par l'intermédiaire des principaux systèmes mondiaux de distribution (SMD) et des agences de voyages.

« Ce nouveau partenariat prometteur avec Emirates permettra à Air Canada d'augmenter significativement le choix de vols que nous offrons à nos clients, a indiqué Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Il facilitera les correspondances entre le Canada et des destinations au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien. Cela nous donnera en outre l'occasion d'attirer plus de trafic de correspondance à notre plaque tournante mondiale de Toronto et d'accroître notre présence dans ces régions dynamiques où la demande pour les voyages internationaux devrait augmenter. »

« Nous sommes ravis d'établir un partenariat avec Air Canada afin de desservir davantage de destinations en Amérique du Nord, a déclaré Sir Tim Clark, président d'Emirates. Ce partenariat avec le transporteur national du Canada nous permettra d'offrir aux clients des correspondances sans tracas à Toronto lorsqu'ils voyagent à l'intérieur du Canada. Outre les avantages intéressants et les expériences gratifiantes auxquels les voyageurs d'agrément et les voyageurs d'affaires des deux transporteurs peuvent s'attendre, le partenariat permettra aux clients d'Air Canada de se rendre partout en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient grâce à notre vaste réseau et à notre plaque tournante de Dubaï. »

Les clients d'Emirates pourront réserver des vols à code multiple au départ et à destination de villes au Canada en dehors de Toronto, notamment Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Ottawa et Vancouver.

Air Canada ajoutera son code sur les liaisons exploitées par Emirates à partir de sa plaque tournante de Dubaï, ce qui lui permettra d'étendre sa présence dans tout le sous-continent indien et d'avoir accès à davantage de destinations, notamment Colombo, Dhaka, Islamabad, Karachi et Lahore.

Les clients d'Air Canada vont également profiter de correspondances sans tracas pour se rendre notamment à Bangkok, à Hanoï, à Phuket, à Kuala Lumpur et à Singapour en Asie du Sud-Est, à Djedda et à Mascate au Moyen-Orient, et à Addis Abeba et à Dar es Salam en Afrique.

Les transporteurs vont bientôt introduire pour leurs voyageurs assidus une offre réciproque qui permet aux membres Aéroplan et Skywards d'accumuler et d'échanger des points avec les vols exploités par Air Canada et Emirates. Les voyageurs admissibles pourront aussi profiter sous peu de l'accès réciproque aux salons, en plus de certains privilèges réservés aux membres Aéroplan Élite et Skywards lorsqu'ils voyagent avec le transporteur partenaire. De plus amples détails et les dates de lancement seront annoncés à une date ultérieure.

* Les activités d'exploitation à code multiple sont sous réserve des approbations gouvernementales.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

Emirates dessert six continents à partir de sa plaque tournante de Dubaï, offrant ainsi des services de transport aérien de grande qualité qui facilitent le tourisme et les échanges commerciaux. Les services, inégalés dans l'industrie, que le transporteur offre au sol et dans les airs grâce à ses employés passionnés représentant plus de 160 nationalités lui ont valu la reconnaissance des clients. Emirates exploite la plus grande flotte de gros-porteurs 777 de Boeing et A380 d'Airbus au monde, qui propose des cabines spacieuses et des prestations en vol d'exception comme les douches de style spa et le salon à bord de l'A380, et le système de divertissements à bord ice offert à chaque siège, qui a dominé tous les palmarès en matière de transport aérien 14 années de suite. Emirates s'est engagée à mener ses activités d'une manière écoresponsable et axe ses efforts sur trois plans : la réduction des émissions, la consommation responsable, et la protection de la faune et des habitats.

