MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada et Carbon Engineering ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente visant à déterminer les possibilités de la technologie exclusive d'extraction directe dans l'air de Carbon Engineering, qui capte le dioxyde de carbone (CO₂) dans l'atmosphère, et la façon dont elle peut faire progresser la décarbonisation de l'industrie du transport aérien. Les deux sociétés canadiennes prévoient explorer des activités de coopération potentielles dans les carburants d'aviation durables (CAD), l'élimination permanente du dioxyde de carbone et l'innovation, ce qui inclut la possibilité pour Air Canada d'acheter des CAD utilisant la technologie de Carbon Engineering.

La technologie d'extraction directe dans l'air de Carbon Engineering capte le CO₂ directement dans l'atmosphère et peut être utilisée pour soutenir la décarbonisation de deux manières importantes et complémentaires :

Lorsqu'elle est combinée à un stockage géologique sûr, elle peut retirer de manière permanente de grandes quantités de CO₂ de l'atmosphère, offrant ainsi un outil permettant d'éliminer toute émission de CO₂, en tout lieu et à tout moment. De plus, grâce à l'intégration à la technologie AIR TO FUELS ™ de Carbon Engineering, l'extraction directe dans l'air peut être utilisée pour produire des carburants de transport à très faible teneur en carbone, comme le CAD, en combinant le CO₂ atmosphérique avec de l'hydrogène propre.

« À Air Canada, nous nous intéressons de près à la recherche de solutions innovantes, durables et viables de réduction des émissions, alors que nous nous efforçons d'atteindre, d'ici 2030, nos cibles absolues de réduction nette des gaz à effet de serre établies pour le moyen terme et, d'ici 2050, notre objectif de carboneutralité, a déclaré Amos Kazzaz, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada. Depuis trois ans, nos relations avec Carbon Engineering nous ont fait découvrir la progression de ses technologies émergentes, sa production de CAD et ses initiatives de création d'un écosystème. Nous sommes heureux de devenir officiellement la première société aérienne canadienne à travailler avec Carbon Engineering à l'avancement de nouvelles technologies transformatrices axées sur la viabilité commerciale des CAD et l'élimination du carbone, deux éléments importants pour promouvoir une aviation durable à long terme et à l'échelle mondiale ».

« On s'attend à ce que la lutte contre les émissions dans l'industrie de l'aviation soit l'une des tâches les plus difficiles, mais essentielles, dans les années à venir, a déclaré Steve Oldham, chef de la direction de Carbon Engineering. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions réalisables, abordables et évolutives, comme les technologies d'extraction directe dans l'air et AIR TO FUELSTM de Carbon Engineering, qui peuvent contribuer concrètement à l'atteinte des objectifs critiques de carboneutralité. À Carbon Engineering, le soutien à la décarbonisation de l'industrie de l'aviation est un élément clé de nos plans de commercialisation, et nous sommes ravis de travailler avec une grande société aérienne comme Air Canada pour trouver des moyens d'accélérer le potentiel des solutions basées sur l'extraction directe dans l'air et favoriser la transition énergétique de l'aviation. »

Entre autres cibles climatiques visant à concrétiser son objectif de carboneutralité, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l'ensemble de ses activités mondiales d'ici 2050, Air Canada s'est engagée notamment à investir dans une variété de solutions de carburants de remplacement et de réduction des émissions de CO₂. Actuellement, Air Canada présente un rapport au sujet de son empreinte carbone, de ses cibles et de sa stratégie d'action pour le climat sur le site CDP, et à compter de 2022, elle fera également un rapport au Groupe de travail sur l'information financière reliée aux changements climatiques. Pour de plus amples renseignements sur les activités d'Air Canada relatives aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, consultez Citoyens du monde, son rapport de développement durable.

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Fondée en 2009, Carbon Engineering est une société canadienne spécialisée dans les énergies propres. Elle se concentre sur le déploiement mondial de la technologie d'extraction directe dans l'air à l'échelle de la mégatonne, qui capte le dioxyde de carbone (CO₂) dans l'atmosphère afin qu'il puisse être stocké de façon permanente en profondeur ou utilisé pour produire des carburants de transport propres et abordables. Dans une usine pilote située en Colombie-Britannique, Carbon Engineering capte le CO₂ dans l'atmosphère depuis 2015. Aujourd'hui, avec ses partenaires, elle travaille au déploiement d'installations commerciales à grande échelle dans de multiples marchés aux quatre coins du monde.

Les travaux d'ingénierie sont en cours à la première installation commerciale à grande échelle qui utilisera la technologie de Carbon Engineering, développée aux États-Unis par 1PointFive. Il est prévu d'y capter jusqu'à un million de tonnes de CO₂ chaque année, et la construction devrait commencer en 2022, pour une exploitation planifiée pour 2024. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse carbonengineering.com (en anglais seulement).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable et, entre autres, des énoncés portant sur la possibilité d'activités de coopération entre Air Canada et Carbon Engineering et sur les objectifs climatiques d'Air Canada. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être consulté à l'adresse www.sedar.com, notamment à la rubrique 17, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de 2020 d'Air Canada et à la rubrique 14, « Facteurs de risque », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2021 d'Air Canada. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué représente les attentes en date de ce communiqué et peut changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser un tel énoncé à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

De plus, le présent communiqué contient des renseignements qu'Air Canada a obtenus uniquement de Carbon Engineering, notamment des énoncés concernant les applications et le rendement de la technologie de Carbon Engineering et les occasions qu'elle présente. Ces énoncés sont basés sur les déclarations faites par Carbon Engineering et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante par Air Canada.

