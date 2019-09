Air Canada est nommée meilleur transporteur familial en Amérique du Nord et reçoit le prix Wherever du meilleur programme de fidélisation pour les familles

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a été nommée meilleur transporteur familial en Amérique du Nord à la remise des prix Wherever 2019 et a aussi reçu le prix Wherever du meilleur programme de fidélisation pour les familles, prix international décerné aux meilleurs transporteurs aériens dans diverses catégories par les lecteurs du populaire site de voyages en famille whereverfamily.com.

« Air Canada est fière de recevoir ces marques de reconnaissance de voyageurs en famille du monde entier. Les voyages en famille donnent toujours l'occasion de vivre des moments inoubliables, explique Mark Nasr, vice-président - Fidélisation et Commerce électronique, d'Air Canada. C'est la raison pour laquelle nous avons récemment lancé de nouveaux services pour les familles, et nous avons hâte d'aider nos clients à vivre davantage de moments magiques, alors que nous lancerons le nouveau programme de fidélisation Aéroplan en 2020. »

Air Canada a reçu ces récompenses au gala des prix Wherever à New York. Whereverfamily.com est un site de publications Web pour les voyageurs en famille modernes. Il fait partie du groupe de publications FXExpress Publications, Inc., qui comprend également le magazine Global Traveler et le site Web Trazee Travel. Les votes des lecteurs pour déterminer les meilleurs pour les voyages dans différentes catégories ont été recueillis du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019.

Air Canada offre un certain nombre d'éléments de service et de programmes pour les familles afin de rendre les voyages en famille plus amusants et plus faciles. Voici quelques exemples :

Cadeaux de voyage - Les enfants reçoivent un article à collectionner (p. ex., étiquette de bagages, cahier d'activités ou de coloriage, jeux) au comptoir d'enregistrement famille ou au bureau du Service Concierge, avant l'embarquement, et à bord.

Air Canada Altitude Aéronautes - Inscrivez votre enfant au programme Air Canada Altitude Aéronautes pour l'aider à garder des traces de son voyage. Chaque enfant reçoit une trousse de bienvenue Aéronautes, qui comprend une lettre de présentation amicale, une étiquette de bagages solide et un carnet de bord pour consigner chacun de ses vols.

Repas pour enfants - À bord des vols internationaux, les enfants profitent d'un menu remanié qui comprend certains de leurs plats favoris tels que les macaronis au fromage et les croquettes de poulet. À l'avenir, tous les repas pour enfants seront choisis par un nouveau groupe interne d'Aéronautes gourmets constitué d'enfants d'employés. Les repas doivent être réservés 18 heures avant le vol.

Les repas pour enfants sont offerts à bord de tous les vols internationaux. Un repas Bistro Junior spécial pour les enfants de 12 ans et moins est vendu à bord des vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge où le Bistro Air Canada est proposé.

Comptoirs d'enregistrement à l'intention des familles à Calgary , à Montréal, à Toronto et à Vancouver facilitant l'enregistrement des petits et des grands.

, à Montréal, à et à facilitant l'enregistrement des petits et des grands. Présélection de places normales gratuite dans chaque cabine de l'appareil, pour permettre l'attribution de sièges à proximité de membres d'une famille voyageant avec des enfants de moins de 14 ans.

Préembarquement entre les zones 2 et 3 pour les familles voyageant avec des enfants de moins de six ans.

Accumulez des milles Aéroplan tout en faisant vos achats dans notre conviviale boutique en ligne. La netBoutique Aéroplan regroupe plus de 170 détaillants dont plusieurs comptent parmi les préférés des familles (p. ex., Amazon.ca, Apple, Indigo, La Baie d' Hudson , Gap, Wayfair, LEGO). De plus, les membres Aéroplan peuvent accumuler des milles auprès de détaillants partenaires appréciés des familles, comme Costco.ca et Home Hardware.

Le prix Wherever est le plus récent d'une série de distinctions accordées à Air Canada, qui a été nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord aux World Airline Awards 2019 de Skytrax pour la troisième année de suite. Nous demeurons le seul transporteur d'envergure internationale quatre étoiles Skytrax en Amérique du Nord. Voici d'autres récompenses qui nous ont récemment été attribuées :

Trazees - Transporteur aérien de prédilection en Amérique du Nord en 2019.

World Airline Awards 2019 de Skytrax - Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires dans le monde; Meilleur personnel au sol et à bord au Canada ; Meilleure classe affaires en Amérique du Nord et Meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines en Amérique du Nord.

; Meilleure classe affaires en Amérique du Nord et Meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines en Amérique du Nord. Leisure Lifestyle Awards du magazine Global Traveler - Meilleure classe économique supérieure et Meilleurs divertissements à bord.

- Meilleure classe économique supérieure et Meilleurs divertissements à bord. Prix Freddie 210, attribué au transporteur aérien des Amériques à propos duquel le nombre de votes reçus pour la valeur du programme de fidélisation marquait la plus forte hausse, une confirmation de l'attrait grandissant d'Aéroplan.

210, attribué au transporteur aérien des Amériques à propos duquel le nombre de votes reçus pour la valeur du programme de fidélisation marquait la plus forte hausse, une confirmation de l'attrait grandissant d'Aéroplan. Prix des lecteurs du magazine PAX International de l'excellence dans la restauration offerte par un transporteur aérien en Amérique du Nord et de la meilleure trousse de toilette en classe affaires des Amériques.

de l'excellence dans la restauration offerte par un transporteur aérien en Amérique du Nord et de la meilleure trousse de toilette en classe affaires des Amériques. Prix Travellers' Choice de TripAdvisor décerné à la meilleure classe affaires en Amérique du Nord.

Prix du Business Traveler USA attribué au meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et au meilleur transporteur nord-américain pour l'expérience à bord.

attribué au meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et au meilleur transporteur nord-américain pour l'expérience à bord. GlobeRunner Awards du magazine Frequent Business Traveler - Meilleur transporteur aérien des Amériques et Meilleur salon aéroportuaire de classe affaires (dans les deux cas, ex æquo avec le partenaire commercial Star Alliance United Airlines).

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services aux passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @Air Canada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

