MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a été nommée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par les lecteurs de Global Traveler pour une quatrième année de suite. La société aérienne a aussi été nommée Meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines pour une troisième année d'affilée dans le cadre du 19e sondage effectué auprès du lectorat de Global Traveler, composé de voyageurs d'affaires assidus et ceux à la recherche de produits luxueux.

« Nous sommes ravis de la reconnaissance témoignée par nos fidèles clients et lecteurs du Global Traveler, qui nous ont attribué les prestigieux prix du Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord et du Meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada.

Ces distinctions sont le fruit des efforts déployés par tous les employés de notre société aérienne et de la culture que nous avons bâtie à Air Canada, qui vise à promouvoir le travail d'équipe et à nous occuper de nos clients avec soin et avec classe. Je tiens à remercier nos employés dévoués pour leur travail exceptionnel et leurs efforts soutenus, pour servir nos clients qui nous font confiance avec leurs projets de voyage. Ils sont de véritables ambassadeurs pour Air Canada dans le monde entier. »

« En remportant le titre de Meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines pour une troisième année de suite et celui de Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour une quatrième année d'affilée, Air Canada a une fois de plus démontré son statut de chef de file, a souligné Francis X. Gallagher, éditeur et chef de la direction de FXExpress Publications. Alors que le nombre de voyageurs continue d'augmenter, la propreté des cabines sera une exigence pour les passagers les plus avisés. Si l'on ajoute à cela le fait qu'Air Canada a remporté pour une quatrième année de suite le titre de Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord, tout le monde est gagnant, y compris les voyageurs. »

Le magazine Global Traveler a sondé ses lecteurs entre le 14 décembre 2021 et le 30 septembre 2022 par des questions ouvertes portant sur ce qui se fait de mieux dans plusieurs catégories des voyages d'affaires et de luxe. Durant la période en question, les sondages ont été publiés sous forme d'encart dans le magazine envoyé aux abonnés. Ils ont aussi été envoyés par publipostage et par courriel, et mis en ligne. Seuls les questionnaires pour lesquels on a répondu à plus de 50 % des questions ont été comptés. Les autres ont été écartés. Les sondages auxquels ont répondu les employés du magazine ou des personnes liées à l'industrie du voyage ont été rejetés.

Plus tôt cette année, Air Canada a remporté cinq prix de Global Traveler et de sa publication sœur WhereverFamily, récompensant l'excellence dans le domaine des segments voyages de loisirs et adaptés au style de vie, et le premier prix pour les voyages familiaux.

Les prix Leisure Lifestyle

Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord pour la quatrième année d'affilée

Meilleure classe économique supérieure pour la quatrième année d'affilée

Meilleur transporteur aérien pour le menu à bord - Classe affaires d'Air Canada

Les prix Wherever

Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord pour la quatrième année d'affilée

Meilleur transporteur international pour les familles pour la troisième année d'affilée

Ces honneurs sont les plus récents parmi les nombreux prix qui ont souligné les réalisations d'Air Canada dans les aspects essentiels de ses activités, notamment ses produits, ses employés et la mobilisation du personnel. Voici d'autres grands prix et distinctions récemment reçus par Air Canada :

Meilleur programme de fidélité de société aérienne pour le programme Aéroplan et ses partenaires aux prix Canada's Choice 2022 décernés par Rewards Canada dans le domaine des voyages et programmes de fidélité





Choice 2022 décernés par Rewards Canada dans le domaine des voyages et programmes de fidélité Meilleure capacité d'accumulation et d'échange (Amériques), selon les Frequent Traveler (FT) People's Awards, et Meilleure capacité d'échange à la remise des prix Freddie 2022

Un des 100 meilleurs employeurs dans le monde en 2022, selon Forbes





Un des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2022, selon Forbes





en 2022, selon Un des Meilleurs employeurs au Canada en 2022, selon Forbes





en 2022, selon Un des Meilleurs employeurs de Montréal en 2022, selon Mediacorp Canada (pour une neuvième année de suite)





Le prix Payworks remis à l'entreprise ayant le meilleur plan de responsabilité sociale, remis lors de la cérémonie des Canadian HR Awards 2022





Prix Choix des lecteurs 2022 de Travel Pulse Canada dans les catégories Meilleur transporteur aérien traditionnel, Meilleurs protocoles de sécurité et Meilleures communications commerciales durant la pandémie de COVID-19





des lecteurs 2022 de Travel Pulse Canada dans les catégories Meilleur transporteur aérien traditionnel, Meilleurs protocoles de sécurité et Meilleures communications commerciales durant la pandémie de COVID-19 Première lauréate du prix de l'innovation et de la créativité 2022 de la Fondation Roberta-Bondar pour son action en faveur de la protection de l'environnement.

