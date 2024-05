Air Canada est fière de porter #HautLeDrapeau à titre de transporteur aérien officiel d'Équipe Canada pour les quatre prochains Jeux olympiques et paralympiques, dont ceux de Paris 2024

La société aérienne donne le coup d'envoi à une série d'activations marketing sur le thème des Jeux olympiques et paralympiques en dévoilant la livrée spéciale d'un appareil 777 de Boeing

Le transporteur aérien a également dévoilé le nom de 10 athlètes ambassadeurs d'Équipe Air Canada qui représentent le meilleur des valeurs du Canada et l'excellence en sport

À l'attention des rédacteurs en chef : Une vidéo montrant notre livrée spéciale peut être téléchargée ici.

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Air Canada a renouvelé son partenariat à titre de transporteur aérien officiel du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien. La nouvelle entente, qui illustre la passion profonde de la société aérienne pour le sport et son engagement à faire rayonner dans le monde entier ce que le Canada a de mieux à offrir, s'étend jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030 et comprend les Jeux de Paris 2024.

Air Canada a renouvelé son partenariat à titre de transporteur aérien officiel du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien jusqu’en 2030. (Groupe CNW/Air Canada)

Pour souligner son enthousiasme, Air Canada a également dévoilé, dans le cadre d'un événement tenu à Toronto, un appareil 777 de Boeing à la livrée spéciale pour transporter vers les Jeux, et les en ramener, les athlètes olympiques et paralympiques, les entraîneurs et le personnel de soutien d'Équipe Canada.

« Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat avec le Comité olympique et le Comité paralympique canadiens à titre de transporteur officiel d'Équipe Canada jusqu'en 2030, notamment pour Paris 2024, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous avons hâte de faire rayonner dans le monde ce que le Canada a de mieux à offrir en encourageant les meilleurs athlètes du pays aux Jeux olympiques et paralympiques. »

Air Canada portera #HautLeDrapeau en tant que transporteur aérien officiel d'Équipe Canada pour les quatre prochains Jeux olympiques et paralympiques, dont ceux de Paris 2024. La société aérienne y acheminera plus de 1 000 athlètes d'Équipe Canada et membres de la délégation, avec l'appui du programme Visons l'or! de ses employés, afin d'assurer une expérience de voyage fluide et facile à destination et au retour des Jeux.

« Nous sommes ravis de prolonger notre relation de longue date avec Air Canada, a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. La passion d'Air Canada pour Équipe Canada est remarquable et dure depuis plus de 30 ans. Nous sommes reconnaissants de l'expérience de voyage exceptionnelle que la société offre avec constance à nos athlètes afin qu'ils compétitionnent à leur meilleur niveau sur la scène sportive la plus importante au monde. »

« Air Canada demeure un partenaire de calibre mondial, résolu à travailler en collaboration avec la communauté paralympique afin d'offrir le meilleur service possible aux athlètes paralympiques pour qu'ils se rendent aux Jeux, a ajouté Karen O'Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien. Nous avons hâte de voyager à Paris avec Air Canada cet été, en tout confort, en toute sécurité et avec efficience, et de développer encore plus nos relations ces six prochaines années afin d'aider les athlètes à atteindre leurs objectifs paralympiques. »

Air Canada est honorée de soutenir les athlètes d'Équipe Canada, qui incarnent la diversité, l'inclusion, l'ouverture et la gentillesse. La société aérienne assurera un service spécial et le transport de tous les athlètes d'Équipe Canada qui se rendent aux Jeux. Par ailleurs, elle :

leur offrira à titre gracieux le statut Aéroplan Élite 35K par l'intermédiaire de son programme Podium;

par l'intermédiaire de son programme Podium; leur fournira des trousses Soins et partage individuelles pour améliorer leur confort en vol, dont des articles de toilette et des souvenirs à échanger pendant les Jeux;

tiendra des célébrations réunissant un grand nombre d'invités sur place, tant à la Maison olympique du Canada qu'à la Maison paralympique du Canada à Paris , dans le but de présenter ce que le Canada fait de mieux en matière d'aviation et de tourisme, tout en encourageant Équipe Canada de concert avec les participants présents;

qu'à la Maison paralympique du à , dans le but de présenter ce que le fait de mieux en matière d'aviation et de tourisme, tout en encourageant Équipe de concert avec les participants présents; organisera des célébrations aux aéroports pour souligner le départ des athlètes pour les Jeux et leur retour.

Afin de manifester encore plus son soutien, Air Canada a également annoncé les 10 athlètes ambassadeurs d'Équipe Air Canada qui l'inspirent en incarnant les valeurs canadiennes et l'excellence en sport :

Luguentz Dort - Basketball (Montréal, Québec)

Philip Kim - Breaking ( Vancouver , Colombie-Britannique)

- Breaking ( , Colombie-Britannique) Pierce LePage - Athlétisme ( Whitby, Ontario )

- Athlétisme ( ) Adriana Leon - Soccer ( King City, Ontario )

- Soccer ( ) Josh Liendo - Natation ( Toronto, Ontario )

- Natation ( ) Zak Madell - Rugby en fauteuil roulant ( Edmonton, Alberta )

- Rugby en fauteuil roulant ( ) Summer McIntosh - Natation ( Toronto, Ontario )

- Natation ( ) Cindy Ouellet - Basketball en fauteuil roulant (Québec, Québec)

- Basketball en fauteuil roulant (Québec, Québec) Marissa Papaconstantinou - Para-athlétisme ( Toronto, Ontario )

- Para-athlétisme ( ) Aurélie Rivard - Paranatation ( Saint-Jean-sur-Richelieu , Québec)

Le transporteur prolongera son initiative d'athlètes ambassadeurs, avec un groupe renouvelé, aux Jeux de 2026, 2028 et 2030.

Air Canada est fière d'être le transporteur officiel de l'équipe olympique canadienne depuis 1988 et de l'équipe paralympique canadienne depuis 2007. Pour marquer encore plus son soutien aux sports canadiens, la société aérienne a récemment conclu des ententes qui en font le transporteur officiel de Natation Canada et d'Athlétisme Canada en prévision de Paris 2024.

