Sept nouvelles liaisons à partir de trois plaques tournantes canadiennes

Rétablissement de 41 liaisons en Amérique du Nord et retour dans 11 villes nord-américaines

Air Canada restaure cet été 90 % de sa capacité nord-américaine d'avant la pandémie pour offrir le plus grand nombre de places et la plus grande fréquence de vols de tous les transporteurs canadiens

Par son leadership et son réseau vaste et incomparable, Air Canada stimulera la reprise de l'industrie du voyage et du tourisme

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau en Amérique du Nord pour l'été 2022, alors que la reprise du transporteur s'accélère. La société aérienne inscrit à l'horaire quatre nouvelles liaisons transfrontalières et trois nouvelles liaisons intra-Canada, et rétablit 41 liaisons nord-américaines. Air Canada desservira donc 51 aéroports au Canada et 46 aéroports aux États-Unis cet été pour offrir à ses clients le plus vaste réseau et le plus grand éventail d'options de voyages de tous les transporteurs canadiens.

De nouveaux services transfrontaliers seront assurés de Montréal à Atlanta et à Detroit, de Toronto à Salt Lake City, et de Vancouver à Austin. Au Canada, trois nouvelles liaisons verront le jour entre Montréal et Gander, Calgary et Fort St. John, et Vancouver et Halifax. En outre, le service sera rétabli pour 41 lignes en Amérique du Nord, dont 13 à partir de Toronto, 9 à partir de Montréal, 5 à partir d'Ottawa, 5 à partir de Vancouver, 4 à partir de Calgary, 3 à partir d'Halifax et 2 à partir d'Edmonton. L'horaire des liaisons s'harmonise aux correspondances à destination et au départ des réseaux intérieur, transfrontalier et international d'Air Canada aux plaques tournantes mondiales de Toronto, Vancouver et Montréal.

« Les Canadiens sont prêts à voyager de nouveau et nous sommes ravis de leur proposer un horaire considérablement augmenté cet été, a expliqué Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Notre reprise s'accélère et notre programme de vols en Amérique du Nord cet été reviendra à 90 % de son ampleur d'avant la pandémie. Nous offrons plus d'options sur tout le continent, dont sept nouvelles liaisons à partir des plaques tournantes de Toronto, Montréal et Vancouver, et nous remettons à l'horaire 41 liaisons interrompues ou nouvelles, déjà annoncées. Ces changements nous permettront de hausser et d'ancrer notre position de transporteur chef de file sur le marché transfrontalier, grâce au plus grand nombre de vols sans escale entre le Canada et les États-Unis, et de transporteur étranger proposant le plus de services à destination des États-Unis. Par ailleurs, notre réseau nord-américain revitalisé, conçu pour faciliter les correspondances avec notre réseau mondial, offre aux clients plus de choix d'itinéraires et de destinations que tout autre transporteur canadien cet été.

« Pour aller de pair avec notre réseau inégalé, nous comptons aussi améliorer nos services primés à l'aéroport et à bord des appareils. Nos 23 salons Feuille d'érable sont maintenant ouverts et offrent de nouvelles fonctionnalités, comme la commande à partir de votre siège pour plus de sécurité et de commodité. Nous avons également lancé une gamme de services sans contact à l'aéroport qui facilitent le processus d'enregistrement et d'embarquement. Les clients peuvent aussi profiter de notre programme Aéroplan transformé, qui offre aux membres une valeur exceptionnelle et une grande souplesse lorsqu'ils échangent leurs points contre des primes aériennes. Et, bien sûr, tous les clients pourront profiter du service clientèle d'Air Canada, inégalé au sein de l'industrie et primé aux plus récents World Airline Awards de Skytrax, où nos employés ont remporté le titre de Meilleur personnel au sol et à bord au Canada et en Amérique du Nord. »

Service primé

Certaines liaisons seront assurées par des gros-porteurs offrant la classe Signature Air Canada, avec fauteuils entièrement inclinables, ainsi que la classe Économique Privilège. On peut dès maintenant réserver des places pour toutes les cabines à aircanada.com ou par l'application Air Canada ou encore auprès des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages.

Les services à bord d'Air Canada pour les vols de plus de deux heures comprennent de nouveaux choix du Bistro en classe économique, notamment des produits de marques et de partenaires canadiens, comme les plats créés par le célèbre chef montréalais Jérôme Ferrer.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, tous les clients inscrits à Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges.

Nouvelles liaisons transfrontalières et intérieures

Vol Origine Destination Fréquence Date de début AC799 Toronto Salt Lake City Jeu., sam., dim. 2 JUIN AC8567 AC8569 Montréal Atlanta Deux vols quotidiens 1er JUIN AC8581 AC8583 Montréal Detroit Deux vols quotidiens 1er JUIN AC1062 Vancouver Austin Lun., mer., ven., dim. 1er JUIN AC7900 Montréal Gander Un vol quotidien 25 JUIN AC362 Vancouver Halifax Lun., jeu., ven., sam., dim. 1er MAI AC8453 Calgary Fort St. John Un vol quotidien 1er MAI

Reprise de liaisons et nouvelles liaisons déjà annoncées

Vol Origine Destination Fréquence Date de début AC8680 AC8682 Toronto Baltimore Deux vols quotidiens 15 MAI AC8745 AC8747 Toronto Charlotte Deux vols quotidiens 1er MAI AC8705 AC8707 Toronto Cincinnati Deux vols quotidiens 1er MAI AC8895 AC8897 Toronto Indianapolis Deux vols quotidiens 15 MAI AC513 Toronto Portland Lun., mar., mer., ven. 27 JUIN AC8795 AC8797 Toronto St. Louis Deux vols quotidiens 7 MAI AC8590 Toronto Hartford Un vol quotidien 1er JUIN AC8917 Toronto Milwaukee Un vol quotidien 1er JUILLET AC8677 Toronto La Nouvelle-Orléans Un vol quotidien 1er JUILLET AC8865 Toronto Kansas City Un vol quotidien 1er JUILLET AC1941 Toronto Fort McMurray Mar., jeu., sam. 3 MAI AC1975 Toronto Nanaimo Lun., mer., ven. 29 JUIN AC8410 Toronto Gander Un vol quotidien 1er JUIN AC8791 Montréal Pittsburgh Un vol quotidien 1er JUIN AC8735 Montréal Raleigh Un vol quotidien 1er JUIN AC8759 Montréal Baltimore Un vol quotidien 1er JUIN AC8771 Montréal Nashville Jeu., ven., sam. 2 JUIN AC1285 Montréal Phoenix Mar., sam. 3 MAI AC527 Montréal San Diego Mer., ven., dim. 20 MAI AC515 Montréal Seattle Un vol quotidien 31 MAI AC1685 Montréal Victoria Lun., mer., ven., sam. 3 JUIN AC8543 Montréal Regina Un vol quotidien 1er MAI AC8545 Montréal Saskatoon Un vol quotidien 1er MAI AC532 Vancouver Boston Un vol quotidien 4 JUIN AC8596 Vancouver Sacramento Un vol quotidien 1er JUIN AC539 Vancouver Anchorage Un vol quotidien 7 MAI AC8482 Vancouver Yellowknife Un vol quotidien 1er JUIN AC1870 Vancouver Québec Lun., mer., ven. 2 MAI AC8869 Ottawa Washington Reagan Un vol quotidien 1er MAI AC8109 Ottawa Winnipeg Un vol quotidien 1er JUIN AC8182 Ottawa Charlottetown Un vol quotidien 1er JUIN AC8098 Ottawa Québec Un vol quotidien 1er JUIN AC7701 AC7705 AC7709 AC7711 Ottawa Îles de Toronto Jusqu'à quatre vols quotidiens 1er MAI AC8661 Halifax Boston Un vol quotidien 24 JUIN AC8549 Halifax Goose Bay Un vol quotidien 30 AVRIL AC584 Calgary New York - Newark Un vol quotidien 1er MAI AC392 Calgary Halifax Un vol quotidien 30 AVRIL AC1872 Calgary Québec Mar., jeu., sam., dim. 1er MAI AC8289 Calgary Castlegar Un vol quotidien 1er MAI AC8563 Edmonton San Francisco Un vol quotidien 1er MAI AC8113 Edmonton Yellowknife Un vol quotidien 1er JUIN

Air Canada pourrait modifier ses horaires en fonction de nouvelles occasions ou selon l'évolution de la COVID-19 et des assouplissements aux restrictions gouvernementales à venir.

Politique sur les voyages, pour réserver en toute confiance

La politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures, elle offrira un remboursement complet selon le mode de paiement original, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 %.

Pour réserver votre prochain voyage et consulter l'horaire le plus à jour, visitez aircanada.com.

Voyage à l'étranger en vue? Visitez notre Portail Prêts à voyager pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]; Internet : aircanada.com/medias