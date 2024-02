Projet pilote multimodal en partenariat avec Landline pour relier les aéroports de Hamilton et de la région de Waterloo à l'aéroport Toronto Pearson

Autocars haut de gamme fabriqués au Canada , entièrement accessibles et équipés de sièges en cuir spacieux avec prises de courant et Wi-Fi offert gracieusement

Correspondances faciles avec transfert de bagages, accumulation de points Aéroplan et prise en charge pour l'ensemble de l'itinéraire

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Landline pour relier les aéroports de Hamilton et de la région de Waterloo à sa plaque tournante mondiale Toronto Pearson. Les clients pourront combiner en un seul itinéraire un service d'autocar de luxe et un vol d'Air Canada pour un voyage sans tracas, pratique et plus durable. Le service multimodal, qui peut être réservé dès maintenant, sera lancé à titre de projet pilote à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton et à l'aéroport international de la région de Waterloo en mai 2024. Le service pourrait ultérieurement être étendu ailleurs au Canada.

« Air Canada vise à améliorer les services régionaux et, grâce à ce partenariat novateur avec Landline, nous relions les collectivités et élargissons notre réseau en offrant une option multimodale pratique et sans tracas aux clients, a expliqué Alexandre Lefèvre, vice-président - Planification du réseau - Amérique du Nord et Programme d'exploitation aérienne d'Air Canada. Les clients qui voyagent entre les aéroports à bord d'un autocar haut de gamme de Landline profiteront des mêmes avantages que ceux qui voyagent seulement par avion : la simplicité d'un seul itinéraire, des bagages enregistrés jusqu'à la destination finale au départ de Hamilton ou de la région de Waterloo, le réacheminement en cas de perturbation d'exploitation et des occasions d'accumuler des points Aéroplan. Nous cherchons à élargir davantage notre réseau régional au Canada grâce à ce partenariat avec Landline, qui fait également progresser nos programmes de développement durable, car il pourrait permettre le retrait de dizaines de milliers de véhicules de la route chaque année. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Air Canada pour offrir des correspondances sans tracas jusqu'à Toronto, porte d'accès de classe mondiale, a déclaré Nick Johnson, vice-président des affaires commerciales de Landline, une entreprise du Colorado. Chaque jour, des milliers de clients sont confrontés à de longs trajets stressants entre Hamilton ou la région de Waterloo et l'aéroport Toronto Pearson. Les clients seront ravis de ne pas avoir à conduire et de laisser Landline et Air Canada s'occuper du transport. Ils pourront profiter d'une expérience de correspondance relaxante à bord de l'un de nos autocars de luxe. »

Fonctionnement

Landline assurera six allers-retours directs chaque jour entre l'aéroport Toronto Pearson et les aéroports de Hamilton et de la région de Waterloo, dans le sud de l'Ontario. Les clients d'Air Canada qui commencent leur voyage à l'aéroport de Hamilton ou à celui de la région de Waterloo s'enregistreront pour leur vol comme à l'habitude, et ils obtiendront des cartes d'accès à bord pour tous les segments de leur voyage. Depuis un point de départ désigné à l'aéroport local, ils monteront à bord d'un autocar de luxe aux couleurs d'Air Canada, et leurs bagages enregistrés seront chargés. Une fois arrivés à l'aéroport Toronto Pearson, les clients passeront directement le contrôle de sécurité, et leurs bagages enregistrés seront automatiquement transférés pour être chargés à bord du vol de correspondance.

En cas de retard d'un autocar ou d'un vol, les clients qui utilisent le service de Landline se verront automatiquement offrir les mêmes options de réacheminement que celles offertes aux clients qui voyagent par avion uniquement. Les membres du programme Aéroplan d'Air Canada accumuleront des points pour les segments terrestres et aériens, comme pour tout itinéraire de correspondance habituel. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.aircanada.com/landline.

Des autocars haut de gamme

Les autocars exploités par Landline pour les segments terrestres d'Air Canada sont fabriqués au Canada par Prevost, un fabricant d'autocars de tourisme basé à Sainte-Claire, au Québec. Chaque autocar de Landline offre une expérience haut de gamme avec 36 sièges en cuir spacieux disposés en rangées de 2-1. Les autocars sont équipés du Wi-Fi, offert gracieusement, de prises de courant, d'une tablette pour chaque siège, d'un grand espace de rangement supérieur pour les bagages de cabine, et de toilettes à bord. Les annonces seront faites dans les deux langues officielles, et les autocars, entièrement accessibles, sont notamment dotés d'un lève-personne électrique pour les clients ayant besoin d'une aide à la mobilité.

« Nous sommes vraiment ravis de ce partenariat entre Air Canada et notre client, Landline, et fiers d'être en mesure de leur offrir le confort et la qualité qui font la réputation de Prevost, a déclaré François Tremblay, président de Prevost et du Groupe Volvo Canada. Ces nouvelles liaisons par autocar permettront aux deux sociétés de servir leurs passagers et de mettre à leur disposition un service de transport adapté à leurs besoins. Pour nous, ce nouveau partenariat crée une solution répondant aux besoins actuels et futurs de l'industrie du transport aérien en permettant aux transporteurs de relier davantage de leurs clients en région à leurs plaques tournantes. »

Services régionaux d'Air Canada

Air Canada dessert 40 collectivités partout au Canada, notamment grâce à ses partenariats avec les transporteurs régionaux Jazz Aviation S.E.C. et PAL Airlines. Grâce à son nouveau partenariat novateur avec Landline, Air Canada élargit son réseau régional pour offrir des correspondances pratiques et directes entre les aéroports locaux et son réseau mondial. Le partenariat avec Landline pourrait être élargi à d'autres aéroports régionaux du Canada dans un avenir prochain.

« Nous nous réjouissons d'établir un partenariat avec Air Canada et Landline pour fournir cette option de déplacement novatrice, commode et sans tracas aux passagers qui passent par l'aéroport international de Hamilton, a déclaré Cole Horncastle, directeur général exécutif de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton. Être en mesure d'offrir une liaison avec le réseau mondial d'Air Canada par la voie d'un service d'autocar de luxe rend accessibles des dizaines de nouvelles destinations attrayantes, tout en assurant l'expérience client uniforme que nos passagers connaissent bien et en laquelle ils ont confiance. »

« Ce service innovateur d'Air Canada et de Landline crée un monde de possibilités, en permettant à la collectivité de la région de Waterloo d'accéder facilement à un plus vaste éventail de destinations et d'expériences significatives, au Canada et ailleurs dans le monde, a déclaré Karen Redman, présidente du conseil régional de Waterloo. Nous avons hâte d'accueillir à YKF les voyageurs, nouveaux et habitués, par la voie de ce partenariat emballant. »

