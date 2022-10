Service de repas rehaussé en classe économique internationale offrant notamment des plats principaux créés par le chef Jérôme Ferrer, et de nouveaux choix au menu du Bistro Air Canada

Accès gratuit au service Wi-Fi pour tous les clients de la classe Premium Rouge

Hausse de 25 pour cent du contenu de divertissements à bord, y compris la télévision en direct

Nouvelles trousses de toilette Acqua di Parma et, à Vancouver , Service de chauffeur d'Air Canada en partenariat avec Porsche pour les clients de la classe Signature

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui une gamme complète de produits améliorés pour bonifier son expérience client. Tous les clients pourront trouver des améliorations qui s'appliquent à eux parmi ces nouveautés, notamment une offre de repas rehaussée en classe économique, encore plus de divertissements et d'options de connexion, ainsi qu'une offre enrichie en classe Économique Privilège.

Novembre marquera le retour de certains services de même que des nouveautés dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada et à bord, dans les cabines de classes supérieures. La nouvelle offre de repas en classe économique comprendra un plat principal créé par un célèbre chef pour le service international et le menu du Bistro proposera plus d'options fraîches en Amérique du Nord. Enfin, les clients de la classe Premium Rouge se verront offrir gracieusement la connexion Wi-Fi haute vitesse, une première pour un transporteur aérien canadien. À compter de 2023, Air Canada augmentera de plus de 25 pour cent son contenu de divertissements à bord et proposera la télévision en direct, une connexion audio Bluetooth et d'autres nouvelles fonctionnalités.

« Air Canada s'engage à rehausser l'expérience client et à offrir les services de classe mondiale qui rendent les Canadiens fiers de leur transporteur national, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique d'Air Canada. Nous investissons donc dans tous les aspects du voyage pour améliorer encore plus les déplacements de notre clientèle, notamment en classe économique et en classes supérieures. L'annonce d'aujourd'hui signifie bien plus qu'un rétablissement de la pandémie. Nous sommes fiers de proposer de nouvelles options et de lancer plusieurs nouveaux services qui ne sont pas actuellement offerts au Canada.

« Parmi les améliorations dont les clients pourront profiter dès le mois de novembre, on retrouve de nouveaux services de repas en classe économique internationale, avec des entrées régionales, un plat principal créé par le célèbre chef montréalais Jérôme Ferrer sur les vols au départ du Canada, et de nouvelles options fraîches pour le Bistro Air Canada en Amérique du Nord. Les clients voyageant dans les cabines de classes supérieures profiteront également de nouveautés telles que des trousses de toilette Acqua di Parma et le Wi-Fi offert gracieusement en classe Premium Rouge. Et nous allons commencer à offrir encore plus de divertissements à bord, dont la télévision en direct, afin que les clients puissent suivre les événements sportifs ou se tenir au courant de l'actualité, même en vol. »

Voici les principales améliorations introduites par Air Canada :

Divertissements et connexion Wi-Fi à bord

Air Canada et Air Canada Rouge offrent la connexion Internet à bord la plus rapide du Canada grâce au Wi-Fi disponible sur la totalité des 39 appareils d'Air Canada Rouge, tous les gros-porteurs d'Air Canada et près de 90 pour cent du parc principal d'Air Canada. L'installation du Wi-Fi sera terminée sur les derniers monocouloirs en 2023.

À partir du 1er novembre, Air Canada sera le premier transporteur aérien canadien à offrir gracieusement une connexion Wi-Fi haute vitesse à bord. Remplaçant les tablettes contenant une sélection de divertissements à bord préchargés, cette nouvelle prestation permettra aux clients de la classe Premium Rouge de profiter de leurs propres divertissements, émissions de télévision et films, d'écouter leur propre musique ou simplement de rester connectés. Les clients d'Air Canada Rouge peuvent toujours accéder à un grand choix de films et d'émissions de télévision dans la section Divertissements sur demande du portail de bord, le tout offert gracieusement.

À compter de 2023, Air Canada va enrichir son contenu de divertissements à bord de plus de 25 pour cent et offrira de nouvelles options, dont la télévision en direct, afin que les clients puissent suivre les événements sportifs et l'actualité en direct. Le transporteur donnera prochainement plus de détails sur la télévision en direct et les nouvelles fonctionnalités, comme la connexion audio Bluetooth et l'accès à une caméra extérieure.

Service de repas de la classe économique internationale

À partir du 1er novembre, Air Canada rehaussera son service de repas en classe économique internationale pour faire rayonner les talents culinaires du pays et les saveurs des destinations de notre réseau mondial. Le menu a été repensé pour tous les vols internationaux au départ du Canada et comprend notamment un plat principal chaud créé pour Air Canada par le célèbre chef montréalais Jérôme Ferrer, un des membres du groupe d'experts culinaires du transporteur. Une entrée supplémentaire évoquant la cuisine typique de la destination du vol sera également proposée avec tous les repas, ainsi qu'un dessert faisant l'objet d'un service distinct.

Service de repas de la classe économique en Amérique du Nord

Afin de proposer un éventail plus large de repas frais et sains aux clients de la classe économique à bord des vols en Amérique du Nord et pour les destinations soleil, le menu du Bistro Air Canada offrira à compter du 1er novembre, entre autres nouveautés, un sandwich au saumon fumé servi dans un bagel brioché, des spécialités végétaliennes comme une salade de farro ou un roulé aux pois chiches épicés, et des collations typiques du Canada telles que les Blondies de Good To Go et les boules d'énergie nomz, en plus de nos options toujours très prisées comme les sandwichs à la viande fumée de Montréal et la populaire assiette de fromages et de fruits d'Air Canada.

Services en cabines de classes supérieures

À partir du 1er novembre, Air Canada proposera de nouveau l'intégralité de ses prestations en cabines de classes supérieures avant le départ et pendant le vol, notamment le service de vestiaire pour suspendre manteaux et vestes, le service de boissons offertes avant le départ des vols internationaux et les serviettes chaudes avant le service de repas.

Prestations en cabines de classes supérieures

Au cours du mois de novembre, Air Canada va offrir à ses clients des cabines de classes supérieures des trousses de toilette et des sacs spécialement conçus pour réduire de façon considérable les plastiques à usage unique, notamment en éliminant l'emballage en plastique.

Sur tous les vols internationaux, les clients de la classe Signature Air Canada se verront proposer des trousses de toilette créées en partenariat avec Acqua di Parma : des pochettes élégantes contenant des produits de soins pour la peau Acqua di Parma de luxe, un masque pour les yeux aux dimensions généreuses, des chaussettes, des produits d'hygiène dentaire, ainsi que des bouchons d'oreille 3M offrant plus de confort et de calme.

Les clients de la classe Économique Privilège internationale et de la classe Signature Air Canada en Amérique du Nord voyageant de nuit recevront des sacs réutilisables contenant un masque pour les yeux, des chaussettes et des produits d'hygiène dentaire permettant d'être plus frais et dispos.

Salons d'aéroport

De nombreux salons Feuille d'érable en Amérique du Nord proposent à présent des mets et des boissons plus recherchés. Air Canada collabore avec des producteurs de vin locaux et des importateurs pour offrir une sélection qui plaira à un large public du monde entier; la carte de chaque salon comportera désormais un choix de six vins plus un pétillant et un rosé, selon la saison.



Air Canada rend fièrement hommage aux vins canadiens et propose actuellement dans certains salons un riesling Charles Baker et un Farmstead Gamay de Malivoire de la région de Niagara, en Ontario , un pinot gris Lake Breeze, un rouge de la collection Narrative de la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, ainsi qu'un vin de L'Orpailleur, produit dans les Cantons de l'Est, au Québec.



Dans toutes les plaques tournantes, Air Canada offre de nouveau son service de buffet complet avec un plus grand choix de salades et de nouvelles spécialités internationales parfaitement délicieuses comme des sautés et des caris à la présentation contemporaine. Les salons Feuille d'érable de Montréal servent aussi de grands classiques locaux dont la réputation n'est plus à faire, comme les bagels de la boulangerie Fairmount Bagel de Montréal, les fameux sandwichs à la viande fumée de Montréal et la poutine.



De nouvelles lignes d'accès prioritaire ont été ajoutées dans certains salons Feuille d'érable pour offrir aux clients Super Élite et de la Classe affaires un accès prioritaire aux heures de pointe.





À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

