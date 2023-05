Nouveaux vols de Toronto à Monterrey et à Fort-de- France

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de son réseau hivernal comprenant quatre nouvelles liaisons au départ de Toronto et de Montréal pour Monterrey* et Los Cabos* au Mexique, et pour La Romana et Fort-de-France dans les Antilles. Le transporteur déploie également une capacité considérablement accrue à partir de sa plaque tournante de Vancouver pour des destinations soleil prisées comme le Mexique, Miami, Phoenix, Las Vegas et San Diego, ainsi que des vols additionnels d'un océan à l'autre cet hiver pour des destinations vacances prisées en Floride, au Mexique et dans les Antilles. Les places sont offertes à la vente dès maintenant à aircanada.com, dans l'application Air Canada, auprès des Centres de services d'Air Canada et par l'intermédiaire des agences de voyages. Des forfaits vacances sont aussi offerts à la vente à vacancesaircanada.com.

« Nous constatons un intérêt vif et soutenu pour les voyages d'agrément hivernaux, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. En tant que principal transporteur du Canada chargé de desservir les populaires destinations soleil, nous prévoyons offrir jusqu'à 683 vols hebdomadaires cet hiver. Nous sommes ravis d'ajouter de nouveaux services attrayants au départ de Toronto et de Montréal pour les Antilles et le Mexique et d'accroître de façon importante notre capacité au départ de notre plaque tournante de Vancouver afin de répondre à la demande refoulée. Grâce au plus grand nombre de vols parmi lesquels choisir d'un océan à l'autre cet hiver pour les destinations vacances les plus populaires et aux options de forfait vacances pratiques par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, nos clients peuvent commencer dès maintenant à réserver leur destination préférée pour leurs vacances.

« Air Canada, qui poursuit la mise en œuvre de la stratégie reliée à son réseau mondial, assure désormais toute l'année plusieurs liaisons européennes, dont Toulouse, Barcelone, Édimbourg, Lisbonne, Rome, Madrid et Copenhague. Nous avons optimisé notre horaire de manière à permettre des correspondances pratiques entre l'Europe et des destinations loisirs courues en Floride et au Mexique. Cet hiver, les clients de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et du Danemark pourront donc profiter de vols avec escale pour se rendre dans des destinations vacances prisées en Amérique du Nord. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord, a conclu M. Galardo. »

Avec cet horaire hivernal pour les destinations soleil, Air Canada s'attend à augmenter de 11 % sa capacité par rapport à 2022 et prévoit assurer 8 % de vols de plus que ceux offerts avant la pandémie en 2019. La société aérienne proposera, entre autres, jusqu'à 20 liaisons de partout au Canada pour la Floride et davantage de vols à partir de l'ensemble du Canada pour Cancún, ainsi qu'entre Montréal et Palm Beach, entre Toronto et Fort Myers, et entre Vancouver et Miami, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Las Vegas et Phoenix.

Nouvelles liaisons :

Toronto - Monterrey , au Mexique (toute l'année)*

Air Canada est le seul transporteur canadien à offrir des vols entre le Canada et Monterrey , troisième métropole mexicaine en importance, avec ses sièges sociaux et ses intérêts commerciaux. Monterrey présente également une culture, des œuvres d'art et des attractions architecturales historiques. L'horaire des vols a été structuré de manière à offrir des correspondances pratiques entre Monterrey et l' Europe via la plaque tournante d'Air Canada à Toronto .

Vol Départ Arrivée Jours

d'exploitation Heure de

départ Heure

d'arrivée Début de

la liaison AC1359 Toronto (YYZ) Monterrey (MTY) Lun., mer., ven., dim. 18:00 21:35 29 oct. AC1358 Monterrey (MTY) Toronto (YYZ) Lun., mar., jeu., sam. 10:05 14:55 30 oct.

Toronto-Fort-de- France , en Martinique (service saisonnier)

Air Canada devient le principal transporteur entre le Canada et les Antilles françaises grâce à ses nouveaux vols au départ de sa plaque tournante de Toronto cet hiver, lesquels s'ajoutent aux vols assurés toute l'année au départ de Montréal. Avec sept vols par semaine entre le Canada et la Martinique en période de pointe hivernale, Air Canada a également optimisé les correspondances via ses plaques tournantes de Toronto et de Montréal, pour ainsi amener davantage de voyageurs à découvrir la Martinique .

Vol Départ Arrivée Jours

d'exploitation Heure de

départ Heure d'arrivée Début de

la liaison AC950 Toronto (YYZ) Fort-de-France (FDF) Sam. 08:15 14:20 16 déc. AC951 Fort-de-France (FDF) Toronto (YYZ) Sam. 15:25 20:05 16 déc.

Montréal- Los Cabos , au Mexique (service saisonnier)*

De nouveaux vols au départ de Montréal s'ajoutent aux services au départ de Toronto et de Vancouver pour cette destination vacances mexicaine prisée.

Vol Départ Arrivée Jours

d'exploitation Heure de

départ Heure

d'arrivée Début de

la liaison AC975 Montréal (YUL) Los Cabos (SJD) Ven. 08:00 12:40 1er déc. AC974 Los Cabos (SJD) Montréal (YUL) Ven. 13:40 21:05 1er déc.

Montréal - La Romana (service saisonnier)

Vol Départ Arrivée Jours

d'exploitation Heure

de départ Heure

d'arrivée Début de

la liaison AC1756 Montréal (YUL) La Romana (LRM) Dim. 09:10 15:10 17 déc. AC1757 La Romana (LRM) Montréal (YUL) Dim. 16:10 20:05 17 déc.

Capacité accrue au départ de Vancouver par rapport à l'an dernier :

Liaison Hausse par rapport à 2022 Vancouver-Las Vegas 14 vols hebdomadaires (contre 7) Vancouver-Phoenix 14 vols hebdomadaires (contre 7) Vancouver-Puerto Vallarta 7 vols hebdomadaires (contre 3) Vancouver-Cancún 7 vols hebdomadaires (contre 4) Vancouver-Miami 6 vols hebdomadaires (contre 3) Vancouver-Los Cabos 5 vols hebdomadaires (contre 3) Vancouver-San Diego Hausse de capacité de plus de 110 % grâce à un appareil plus grand

Capacité accrue au départ de partout au Canada pour les principales liaisons par rapport à l'an dernier :

Liaison Hausse par rapport à 2022 Halifax-Cancún 3 vols hebdomadaires (contre 2) Montréal-Cancún 14 vols hebdomadaires (contre 11) Montréal-Barbade 4 vols hebdomadaires (contre 3) Montréal-Fort-de-France 6 vols hebdomadaires (contre 4) Québec−Cancún 4 vols hebdomadaires (contre 3) Ottawa-Cancún 3 vols hebdomadaires (contre 2) Ottawa-Punta Cana 4 vols hebdomadaires (contre 2) Toronto-Cancún 21 vols hebdomadaires (contre 11) Toronto-Fort Myers 21 vols hebdomadaires (contre 14) Toronto-Grenade 4 vols hebdomadaires (contre 2) Toronto-Punta Cana 14 vols hebdomadaires (contre 10) Toronto-Saint-Vincent 4 vols hebdomadaires (contre 2) Edmonton-Cancún 3 vols hebdomadaires (contre 2)

*sous réserve de l'approbation finale du gouvernement

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de s'assurer qu'ils répondent à toutes les exigences d'entrée du gouvernement, y compris de posséder les bons documents de voyage, les visas et tout certificat médical nécessaire, ainsi que toute autre exigence pour les vols achetés. Les exigences gouvernementales peuvent être modifiées avec un court préavis.

