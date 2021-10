La société aérienne offrira des liaisons saisonnières pour près de 30 destinations transatlantiques

Reprise prévue du service toute l'année sur Amsterdam , Copenhague, Lyon , Madrid et Milan

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a dévoilé aujourd'hui l'horaire d'été 2022 pour l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde. Outre ses services réguliers assurés toute l'année, la société aérienne a annoncé la reprise d'importantes dessertes saisonnières estivales telles que Barcelone, Venise, Nice, Manchester, Édimbourg et Reykjavik.

Les services saisonniers sur Athènes, Rome et Lisbonne ont repris en 2021 et seront de retour le printemps prochain, de même que la desserte du Caire récemment établie par Air Canada.

« Alors qu'elle continue de rebâtir son réseau mondial, Air Canada est fière de planifier son retour dans ces populaires destinations récréatives en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, pour permettre à ses clients d'explorer le monde entier à nouveau, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires d'Air Canada. Notre horaire facilitera les trajets internationaux avec correspondances via nos plaques tournantes de Toronto, de Vancouver, de Montréal et de Calgary. Vous pouvez commencer à planifier vos voyages et réserver en toute confiance. Nous avons sincèrement hâte de vous accueillir à bord. »

Destinations de l'été 2022 (avec date d'entrée en vigueur prévue)

Liaisons toute l'année Liaisons estivales Amsterdam (décembre 2021) Bruxelles Casablanca Copenhague (mai 2022) Doha Dubaï Dublin Francfort Genève Londres Lyon (décembre 2021)

Madrid (avril 2022) Milan (mai 2022) Munich Delhi Paris Tel-Aviv Vienne Zurich





Athènes (avril 2022) Barcelone (mars 2022) Le Caire (mai 2022) Édimbourg (juin 2022) Lisbonne (mars 2022) Manchester (juin 2022) Nice (mai 2022) Reykjavik (juin 2022) Rome (mars 2022) Venise (avril 2022)







La reprise ou l'expansion d'autres services seront annoncées ultérieurement. L'horaire peut être modifié au besoin, selon l'évolution de la COVID-19 et les restrictions gouvernementales.

Politique sur les voyages, pour réserver en toute confiance

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Elle consiste à offrir un remboursement complet selon le mode de paiement original, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 % si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

Pour réserver votre prochain voyage et consulter l'horaire le plus à jour, visitez aircanada.com.

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez notre portail Prêts à voyager ou le site web Timatic de l'IATA (en anglais seulement) pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected] ; Internet : aircanada.com/medias

Liens connexes

www.aircanada.com