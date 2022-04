Le Centre des médias d'Air Canada offre aux journalistes ayant une heure de tombée serrée un accès instantané aux renseignements essentiels et met à leur portée des contenus multimédias téléchargeables, tels que photos et vidéos. Cette ressource propose également du contenu exclusif capté dans les coulisses, ainsi que des anecdotes au sujet d'Air Canada et des employés qui travaillent au sein de la plus grande société aérienne du Canada.

Par ailleurs, les membres des médias pourront s'inscrire afin de recevoir les dernières nouvelles d'Air Canada par l'entremise du nouveau Centre des médias.

Parallèlement au nouveau Centre des médias, Air Canada a lancé un site des Relations avec les investisseurs entièrement repensé. Les visiteurs peuvent accéder en quelques clics à de l'information financière détaillée à propos d'Air Canada, dont les résultats publiés, des événements, des rapports annuels, des documents déposés sur SEDAR et plus encore. En outre, une nouvelle fonction d'alerte par courriel est disponible.

Consultez régulièrement le Centre des médias pour les vidéos et les photos des derniers événements. L'équipe des Relations avec les médias est à votre disposition pour des demandes particulières, un accès à des zones sécurisées des aéroports du Canada pour des photos ou des vidéos, ou encore des renseignements, photos ou vidéos supplémentaires qui pourraient ne pas figurer sur le site Web.

Les coordonnées des équipes des Relations avec les médias et des Relations avec les investisseurs sont indiquées sur leur site respectif.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]