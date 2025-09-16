La liste de 2025 présente 31 des nouveaux restaurants les plus en vue du Canada , répartis dans 10 villes à travers le pays

L e palmarès des Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada est le plus ancien classement au pays qui reconnaît les nouveaux restaurants et les meilleurs talents culinaires canadiens

Les établissements qui décrocheront une place parmi le Top 10 seront dévoilés à Toronto le 17 novembre 2025

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Air Canada a dévoilé les finalistes pour le palmarès des Meilleurs nouveaux restos 2025, mettant en lumière 31 établissements novateurs qui façonnent la culture gastronomique canadienne d'aujourd'hui. De St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) à Victoria (Colombie-Britannique), les finalistes reflètent le talent, la diversité et la créativité qui animent la scène culinaire du pays.

Air Canada dévoile les finalistes du palmarès des Meilleurs nouveaux restos 2025, une célébration des hauts lieux culinaires du Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« La cuisine nous relie à nos racines, à nos communautés et les uns aux autres, a déclaré Andrew Shibata, vice-président - Marques d'Air Canada. Le programme Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada célèbre les histoires et les saveurs qui caractérisent la scène culinaire diversifiée du Canada. Année après année, nous sommes fiers de mettre en valeur les gens et les lieux qui façonnent l'identité culinaire du Canada - inspirant les Canadiens à découvrir de nouvelles destinations et à créer des voyages inoubliables conçus autour des expériences gastronomiques les plus alléchantes du pays. »

Les finalistes pour le palmarès des Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada 2025 sont reconnus pour la qualité de leurs plats et de leur service, et pour leur engagement à faire rayonner la culture et la créativité culinaire. Chaque finaliste raconte sa propre histoire, associant une vision personnelle à des ingrédients locaux et à diverses influences culturelles pour offrir des expériences gastronomiques uniques et inoubliables.

Les restaurants sélectionnés ont ouvert leurs portes entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025 et ont été nommés de façon indépendante par le panel national du programme des Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada qui est composé de personnalités de confiance du monde de la restauration. Pour garantir l'authenticité, un expert culinaire anonyme a visité les restaurants en lice, comme le ferait un client. En collaboration avec DINR, les finalistes ont été sélectionnés, puis le Top 10 a été déterminé en suivant un cadre rigoureux.

Les finalistes pour les Meilleurs nouveaux restos 2025 sont (en ordre alphabétique) :

aKin (Toronto), Baby Baby (Winnipeg), Bona Fide (Montréal), Claire Jacques (Montréal), DOPO + Bar Rocca (Calgary), ELEM (Vancouver), General Public (Toronto), Janevca (Victoria), June (Vancouver), Le Violon (Montréal), Linny's (Toronto), Maven (Toronto), Molenne (Montréal), Mystic (Halifax), Nero Tondo (Vancouver), Niwa (Vancouver), No.8 (Burlington), Olia (Edmonton), Panacée (Montréal), Pasta Pooks (Montréal), Rabbit Rabbit (Victoria), Rabble (St. John's), Restaurant Limbo (Montréal), Rôtisserie La Lune (Montréal), Selene (Vancouver), Shirley's (Winnipeg), Sumibiyaki Arashi (Vancouver), Sushi Hyun (Vancouver), Sushi Nishinokaze (Montréal), Tribute (Halifax), Yan Dining Room (Toronto).

Les restaurants ont été invités à se joindre à la plateforme DINR, où ils seront présentés en tant que finalistes au palmarès des Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada. Collaborateur de longue date du programme, DINR met de l'avant les destinations culinaires les plus célébrées du Canada et offre aux utilisateurs un accès exclusif aux réservations, du contenu original et l'accès à des événements culinaires prisés.

Lancé en 2002, le palmarès des Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada est le plus ancien classement au pays qui reconnaît les nouveaux restaurants et les meilleurs talents culinaires canadiens. Le programme continue de mettre en valeur les expériences culinaires « qui valent le déplacement, même par avion », offrant une plateforme déterminante pour la carrière des chefs tout en faisant rayonner l'identité culinaire unique du Canada dans le monde entier.

Le Sabayon, à Montréal, a attiré l'attention nationale en obtenant la première place en 2024. À Toronto, Osteria Giulia, qui a remporté la première place en 2022, et Edulis, reconnu en 2012, restent deux restaurants aux réservations les plus convoitées de la ville. Le restaurant Sunnys Chinese, honoré en 2021, est devenu depuis un lieu de prédilection animé du Marché Kensington. À Vancouver, AnnaLena, faisant partie du Top 10 de l'édition 2015, continue de s'imposer comme une destination emblématique à ne pas manquer.

Le Top 10 des meilleurs restaurants sera dévoilé le 17 novembre lors de la très attendue célébration 2025 des Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada à Toronto, animée par le célèbre chef Chuck Hughes. Les noms des restaurants primés seront également mis en vedette sur le site Web des Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada.

