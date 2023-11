Cette collaboration continue avec l'une des marques les plus réputées dans le monde constitue le tout dernier investissement de la société aérienne dans son expérience client primée

Cette nouvelle offre s'ajoute aux précédentes collaborations de la société aérienne avec Disney, notamment la vidéo de sécurité en vol sur le thème de Walt Disney World Resort, en Floride, et la livrée spéciale Alerte rouge de Disney et Pixar

Walt Disney World Alerte rouge Des épisodes de séries originales de Disney+, notamment de la série dérivée de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, et de la première saison de Loki, une série des Studios Marvel, sont offerts à bord de tous les appareils équipés du système de divertissements à bord

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Air Canada est devenue aujourd'hui le premier transporteur aérien du monde à proposer des productions originales de Disney+ dans les airs par le truchement de son système de divertissements à bord. La plus récente démarche de la société aérienne avec Disney, une marque reconnue mondialement, offre aux clients à bord, quel que soit leur âge, davantage d'occasions de profiter de contenus originaux. Elle marque également le plus récent investissement d'Air Canada dans son offre d'expérience de voyage axée sur la famille, avec l'ajout de productions originales de Disney+ exclusives et acclamées par les critiques, dont les trois premiers épisodes de la première saison des séries Loki et Obi-Wan Kenobi.

Air Canada est devenue aujourd’hui le premier transporteur aérien du monde à proposer des productions originales de Disney+ dans les airs par le truchement de son système de divertissements à bord. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes enchantés d'ajouter des séries et des films originaux de Disney+ à notre système de divertissements à bord afin de renforcer davantage notre vaste gamme de contenus de qualité, a déclaré John Moody, directeur général - Conception des produits d'Air Canada. Les familles voyageant avec des enfants et les passionnés se réjouiront de regarder leurs séries préférées et de nouvelles productions originales captivantes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore. Regarder du contenu original de Disney+ est une excellente façon pour notre clientèle mondiale de commencer ou de terminer son voyage avec nous. »

Dès ce mois-ci, les clients pourront regarder des épisodes de séries originales de Disney+, comme Limitless with Chris Hemsworth, Les Bagnoles : Sur la route et Zootopia+, ainsi que des films originaux, dont Il était une fois et Tic et Tac, les Rangers du Risque. Cette nouvelle offre axée sur la famille fait suite à d'autres récentes collaborations du même genre entre Air Canada et Disney, comme la vidéo de sécurité en vol sur le thème de Walt Disney World Resort, en Floride, lancée pour la période de voyage estivale, une salle pour enfants aux couleurs de Walt Disney World Resort, en Floride, dans le salon Feuille d'érable pour les vols transfrontaliers de l'aéroport international Toronto Pearson, et la livrée spéciale célébrant la sortie du film à succès Alerte rouge de Disney et Pixar. D'autres projets s'ajouteront à l'avenir.

Cette année, Air Canada a été reconnue comme Meilleur transporteur familial du monde aux World Airline Awards de Skytrax de 2023, Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord pour la cinquième année d'affilée et Meilleur transporteur international pour les familles pour une quatrième année de suite dans le cadre des prix Wherever.

Plus tôt cette année, Air Canada a également reçu pour la cinquième année de suite le prix du Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord décerné par Global Traveler, ainsi que le prix du choix du public voyageur de l'Airline Passenger Experience Association (APEX) dans la catégorie Meilleurs divertissements à bord en Amérique du Nord. De l'embarquement à l'atterrissage, les clients peuvent profiter de la meilleure programmation qui soit : au-delà de 420 films, 1 000 émissions de télévision, 130 albums de musique, des balados et bien plus encore. Tous les voyageurs qui prennent place à bord des appareils d'Air Canada équipés du système de divertissements à bord peuvent profiter gratuitement de l'ensemble du contenu offert par ce dernier.

