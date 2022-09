La société aérienne a obtenu la certification du Centre d'excellence en validation indépendante pour animaux vivants (CEIV Live Animals)

En 2021, Air Canada Cargo a traité en toute sécurité plus de 11 500 différents envois d'animaux à l'échelle de son réseau

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada est le premier transporteur aérien à obtenir la recertification de l'Association du transport aérien international (IATA) pour le transport sécuritaire d'animaux vivants assuré par Air Canada Cargo. Air Canada Cargo s'est vu décerner la recertification du Centre d'excellence en validation indépendante pour animaux vivants (CEIV Live Animals) de l'IATA après avoir réussi le processus d'audit.

Air Canada est le premier transporteur aérien à obtenir la recertification de l’Association du transport aérien international (IATA) pour le transport sécuritaire d’animaux vivants assuré par Air Canada Cargo. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes très fiers d'être reconnus pour notre travail dans le respect des normes mondiales les plus élevées pour le transport des animaux vivants partout dans le monde, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. Le fait d'être la première société aérienne à obtenir la recertification permet de pérenniser la position d'Air Canada Cargo comme chef de file de notre industrie. Chaque année, nous prenons en charge avec professionnalisme et en toute sécurité des milliers d'envois complexes, comme des chiens de refuge, des animaux en voie de disparition transportés dans le cadre d'efforts de conservation et, bien sûr, des animaux de compagnie. Les employés d'Air Canada Cargo affectés à la manipulation d'animaux sont spécialement formés à cette tâche, et je les remercie de leur diligence à traiter tous les animaux qui nous sont confiés comme le fret le plus précieux. »

Air Canada a été, en 2018, la première société aérienne à obtenir la certification CEIV Live Animals, un programme de certification normalisé à l'échelle mondiale visant à améliorer et à renforcer la sécurité et le bien-être des animaux transportés par avion.

Dans le cadre du processus de recertification, un audit rigoureux a été effectué par les spécialistes de l'IATA, qui ont examiné les politiques et procédures d'Air Canada Cargo en matière de transport d'animaux vivants. Cet audit examinait en profondeur la conformité de la Société à la Réglementation du transport des animaux vivants de l'IATA, ainsi qu'à divers protocoles comme la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes, qui célèbre son 25e anniversaire en 2022. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 86 sur le reste du globe. En Amérique du Nord, Air Canada constitue le seul transporteur aérien d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax qui, en 2021, lui a décerné les prix Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord ainsi qu'un Prix d'excellence dans la gestion de la COVID-19. Par Aéroplan, son programme de fidélité phare du secteur du voyage, Air Canada donne la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767‑300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

