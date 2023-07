Boisson d'avoine, bières artisanales, boissons de spécialité ainsi que nouvelles options de menu ajoutées à l'offre de nourriture et de boissons à bord

Ajout d'une programmation de divertissement populaire auprès des enfants et de leur famille, grâce à un nouveau partenariat conclu avec Mattel

Nouvelles mises à jour apportées à l'application mobile Air Canada, et axées sur un accès rapide et facile aux renseignements de voyage importants

MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout de nouvelles fonctionnalités à ses produits et services qui rendront l'expérience de voyage à bord encore plus confortable et plus pratique. Ces améliorations comprennent une offre élargie de repas et de boissons à bord en vue de satisfaire différents goûts et besoins, davantage d'options conviviales destinées aux familles dans le système de divertissements à bord primé de la société aérienne, ainsi que de nouvelles fonctions avancées à l'application mobile Air Canada.

Air Canada déploie encore plus d’améliorations à ses produits, misant sur l’offre d’un confort et d’une commodité accrus (Groupe CNW/Air Canada)

Il s'agit des dernières nouveautés apportées par le transporteur aérien dans le cadre de son initiative Voyager, et bien plus, une série d'améliorations continues apportées à l'ensemble de ses produits et services de voyage.

« À Air Canada, nous savons qu'une expérience à bord confortable et agréable constitue un volet important du voyage de nos clients, a déclaré Jacqueline Harkness, directrice générale - Produits et Services d'Air Canada. Nous sommes heureux d'offrir de nouvelles options de repas et de boissons pour satisfaire les goûts et préférences de chacun, dont des produits qui ne sont actuellement proposés par aucun autre transporteur aérien canadien, tout en continuant d'améliorer l'expérience globale à bord d'Air Canada. »

Un menu plus varié pour répondre aux goûts et aux besoins de chacun

Ajout de la boisson d'avoine Earth's Own, un substitut aux produits laitiers fait au Canada , une première pour un transporteur aérien canadien.

, une première pour un transporteur aérien canadien. Ajout de nouvelles boissons populaires, notamment :

les bières artisanales blanche belge Blue Moon et IPA Hop Valley, ainsi que l'eau pétillante alcoolisée Vizzy Hard Seltzer à saveur de mimosa fraise et orange;



des vins rosés de la région de Provence, en France , et le cocktail Aperol Spritz (classe Signature Air Canada internationale).

, et le cocktail Aperol Spritz (classe Signature Air Canada internationale). À bord de certains vols, le poulet au beurre avec riz pilaf ainsi que le chou-fleur et les petits pois masala sont quelques-unes des nouvelles options de menu offertes aux clients des classes Économique et Économique Privilège.

Plus de plaisir en famille avec le nouveau contenu de Mattel

Le mois dernier, Skytrax a proclamé Air Canada Meilleur transporteur familial pour 2023. Et maintenant, Air Canada sera la seule société aérienne canadienne à proposer certaines des courtes vidéos pour enfants les plus populaires pour les divertissements à bord, grâce à un partenariat d'importance conclu avec Mattel. La sélection complète d'émissions et de films ajoute des dizaines d'heures de contenu pour enfants au système primé de divertissements à bord d'Air Canada, et d'autres partenaires de contenu s'ajouteront bientôt à la liste.

« Air Canada est fière d'être le seul transporteur aérien canadien à offrir des classiques de Mattel en exclusivité comme Hot Wheels City et Thomas le petit train, ainsi que des épisodes des Vlogs de Barbie qui arrivent juste à temps pour la sortie du film le plus attendu de l'été, a souligné John Moody, directeur général - Conception des produits d'Air Canada. Au plus fort de la saison des vacances en famille, parents et enfants peuvent profiter de leur vol avec une gamme inégalée d'options de divertissements à bord, dont certaines des émissions pour enfants les plus populaires et les plus aimées. »

L'application mobile Air Canada : une commodité accrue, plus de fonctionnalités

Les dernières améliorations à l'application mobile Air Canada, à laquelle on peut accéder gratuitement dans l'App Store d'Apple ou dans Google Play, permettent un accès rapide et simple à des renseignements importants tout au long du voyage :

des cartes d'accès à bord électroniques, plus faciles à utiliser au moment de passer la sécurité et pendant l'embarquement, grâce à des mises à jour continues;

les détails des passeports des membres Aéroplan sont liés à leur profil, ce qui simplifie les enregistrements internationaux;

des plans intégrés des principaux aéroports d'Air Canada et du réseau Star Alliance permettant une orientation plus facile dans les aéroports;

permettant une orientation plus facile dans les aéroports; la commande à l'avance des repas à bord de certains vols internationaux au départ du Canada , offerte pour les clients en classe Signature Air Canada et en classe Économique Privilège.

« Nos clients veulent des renseignements et des outils numériques qui leur permettront de répondre à leurs besoins en temps réel lorsqu'ils doivent circuler dans des aéroports achalandés, a indiqué Derek Whitworth, directeur général - Technologie numérique - Service clientèle à Air Canada. Nous cherchons à transmettre sur les appareils de nos clients, via notre application mobile primée, des renseignements de voyage qui sont adaptés au contexte. Et d'autres améliorations s'ajouteront. »

Voyager, et bien plus

Depuis le printemps dernier, Air Canada a déployé le rehaussement de ses produits et services dans toutes les sphères de l'expérience de voyage, avec de nouveaux moyens de garder le contact, des améliorations apportées aux salons, et d'autres nouveautés à venir. Cela comprend un partenariat avec Bell, annoncé en mai, qui permet aux membres Aéroplan d'échanger gratuitement des messages textes par Wi-Fi à bord.

La société aérienne a également ajouté récemment trois nouveaux salons d'aéroport haut de gamme à son offre, portant à 29 le nombre de salons du réseau d'Air Canada partout dans le monde. Il s'agit du nouveau salon Feuille d'érable à l'aéroport international de San Francisco (SFO), du nouveau Café Air Canada | Aspire à l'aéroport Billy-Bishop de Toronto (YTZ), l'aérogare pratique située au centre-ville de Toronto, et du tout nouveau United Club de l'aéroport international Newark Liberty (EWR) partagé en exclusivité à l'aérogare A. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'engagement d'Air Canada à faire évoluer ses services haut de gamme afin d'offrir à ses clients le plus haut niveau de service et encore plus de confort et de commodité.

