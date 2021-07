Reprise du service Calgary − Francfort toute l'année

MONTRÉAL, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a publié aujourd'hui de plus amples détails sur son horaire international prévu cet été, dont la reprise de 17 liaisons et de la desserte de 11 destinations dans le monde depuis ses plaques tournantes. Le transporteur aérien rétablit le 1er août son service Calgary−Francfort, à raison de quatre fois par semaine, et offre aussi pour la première fois un service sans escale unique Montréal−Le Caire, en Égypte, trois fois par semaine.

« Alors que les restrictions de voyage s'assouplissent partout, nous sommes déterminés à rebâtir notre réseau international et à continuer, en tant que transporteur mondial, de relier le Canada au monde entier, tout en développant d'autres marchés et en ciblant de nouveaux débouchés, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Les Canadiens ont hâte de voyager et nous sommes prêts à réunir les clients avec leurs familles et amis. Le taux de vaccination à l'échelle mondiale s'accroît et avec ses protocoles de biosécurité du programme Air Canada SoinPropre+ à l'avant-garde de l'industrie, Air Canada continue de faire de votre santé et de votre sécurité sa priorité absolue.

« Nous sommes heureux de relancer notre service sans escale Calgary−Francfort, un important lien européen pour nos clients de l'Ouest canadien. Cette liaison assurée toute l'année reliera Calgary au monde entier via Francfort, plaque tournante de Lufthansa, partenaire de notre coentreprise transatlantique. Nous envisageons également d'autres liaisons à mesure que les restrictions continuent de s'assouplir », a ajouté M. Galardo.

Horaire international − été 2021

Liaison Fréquence Date de début Calgary-Francfort Jusqu'à 4 fois par semaine 1er août 2021 Toronto-Vienne 3 fois par semaine 21 juillet 2021 Toronto-Dublin 3 fois par semaine 1er août 2021 Toronto-Paris Jusqu'à 5 fois par semaine 2 août 2021 Toronto-Zurich 4 fois par semaine 3 août 2021 Montréal-Genève 3 fois par semaine 22 juillet 2021 Montréal-Tel-Aviv 2 fois par semaine 1er août 2021 Montréal-Londres Jusqu'à 4 fois par semaine 3 août 2021

Outre la reprise à venir de ces services, Air Canada a déjà rétabli ses dessertes de la Grèce, des Émirats arabes unis, de l'Italie, de l'Espagne, du Royaume-Uni et du Maroc, et augmentera la fréquence pour certaines de ces destinations en août.

Services rétablis

Liaison Fréquence Toronto-Athènes Jusqu'à 5 fois par semaine en août Toronto-Dubaï 3 fois par semaine Toronto-Rome Jusqu'à 4 fois par semaine Toronto-Lisbonne Jusqu'à 3 fois par semaine Montréal-Athènes Jusqu'à 5 fois par semaine en août Montréal-Casablanca Jusqu'à 5 fois par semaine en août Montréal-Rome Jusqu'à 3 fois par semaine Montréal-Lisbonne 2 fois par semaine Vancouver-Londres Jusqu'à une fréquence quotidienne en août

De plus, pour desservir la vaste communauté égyptienne établie à Montréal et dans toute l'Amérique du Nord, Air Canada a récemment inauguré sa liaison sans escale Montréal−Le Caire, à raison de trois vols par semaine au départ de sa plaque tournante. La nouvelle liaison procure une porte d'entrée directe pour l'Afrique et est assortie de correspondances pratiques partout au Canada et aux États-Unis grâce au réseau d'Air Canada.

Air Canada continue de desservir plusieurs autres escales, telles que Bruxelles, Bogotá, Doha, Hong Kong, Séoul, Shanghai et Tokyo. Cliquez ici pour accéder à l'horaire complet.

Nota : L'horaire commercial d'Air Canada peut être modifié au besoin, selon l'évolution de la COVID-19 et les restrictions gouvernementales. Il incombe aux passagers de s'assurer qu'ils satisfont à toutes les exigences gouvernementales d'entrée. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Pour les plus récents renseignements, consultez le portail d'information.

Politique sur les voyages, pour réserver en toute confiance

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Elle consiste à offrir un remboursement complet selon le mode de paiement original, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 %, si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients inscrits à Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, le cas échéant.

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

