Quatre vols hebdomadaires reliant la capitale du Canada au plus grand aéroport et ville-porte internationale du Royaume-Uni

Large éventail de correspondances à Heathrow pour des destinations partout en Europe , au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique

Desserte de Londres Heathrow au départ de six villes canadiennes, avec jusqu'à 63 vols hebdomadaires à l'été 2025

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Air Canada a célébré la reprise de ses vols internationaux reliant la capitale du Canada au plus grand aéroport et ville-porte internationale du Royaume-Uni. Avant le départ du vol AC888 pour la liaison Ottawa-Londres Heathrow, assurée par un 787 Dreamliner de Boeing, fleuron du parc aérien d'Air Canada, des représentants de la société aérienne et des principaux partenaires de celle-ci ont pris part à une célébration à Ottawa.

« Nous sommes très heureux de rétablir nos services transatlantiques entre Ottawa, la capitale canadienne, et Londres Heathrow, l'une des destinations de voyage et des villes-portes internationales les plus emblématiques du monde, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau, et président - Fret. Grâce au large éventail de correspondances à l'aéroport Londres Heathrow pour des destinations partout en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde et ailleurs, les vols Ottawa-Londres Heathrow exploités par Air Canada représentent des options pratiques au départ et à destination de la région de la capitale nationale du Canada. Nous sommes fiers de permettre les voyages d'affaires internationaux, le tourisme, ainsi que les visites de parents et d'amis, et nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord. »

« Renforcer nos correspondances internationales revêt une importance plus capitale que jamais, a indiqué L'Honorable Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux de l'Ontario. La reprise des vols directs d'Air Canada entre Londres et Ottawa resserre les liens que nous entretenons avec un partenaire international qui nous est cher. Il nous permet aussi d'amorcer un nouveau chapitre de ce rapprochement de deux capitales dynamiques, en mettant à la disposition des voyageurs internationaux une sélection infinie de destinations ontariennes combinant attractions touristiques vibrantes et culture, aussi riches que diversifiées. En somme, une expérience touristique de classe mondiale. »

« Je me réjouis du retour d'une liaison directe sans escale entre Ottawa et Londres Heathrow, a indiqué Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa. Je sais à quel point cette question est importante pour les résidents d'Ottawa, notamment pour les chefs d'entreprises et les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Cette liaison contribuera à l'économie locale et augmentera les possibilités pour le tourisme, les événements et le développement commercial. Merci à Air Canada, à l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa et à Tourisme Ottawa d'avoir rendu tout cela possible grâce à leur travail acharné. Je suis impatient d'accueillir les premiers passagers à Ottawa. »

« La reprise des vols sans escale entre Ottawa et Londres Heathrow vient changer la donne pour notre région, a déclaré Susan Margles, présidente-directrice générale de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. Cette liaison essentielle resserre les relations économiques, favorise le tourisme et rapproche la région d'Ottawa-Gatineau des marchés européens ou plus lointains. »

« Le rétablissement des vols directs d'Air Canada entre Londres Heathrow et Ottawa constitue une étape essentielle pour nous rapprocher de notre principal marché étranger et d'une ville-porte mondiale, a ajouté Michael Crockatt, président-directeur général de Tourisme Ottawa. Le statut de plaque tournante mondiale de l'aéroport Londres Heathrow signifie qu'un plus grand nombre de voyageurs de tous les continents pourront accéder plus facilement à Ottawa pour y visiter leurs amis et leur famille, assister à une conférence ou à un événement sportif, ou encore découvrir nos joyaux culturels et la nature canadienne de renommée mondiale. Nous interprétons cette liaison comme un vote de confiance sans équivoque de la part d'Air Canada, et nous nous engageons à tirer le meilleur parti possible de cette occasion de mettre en valeur la capitale du Canada sur la scène internationale. Merci à nos partenaires d'Air Canada et de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa d'avoir permis de concrétiser tout cela. »

Horaire des vols Ottawa-Londres Heathrow d'Air Canada

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d'exploitation AC888 Ottawa (YOW) Londres Heathrow (LHR) 18:55 6:30 (+1 jour) Lundi, mercredi, jeudi et samedi AC889 Londres Heathrow (LHR) Ottawa (YOW) 12:40 15:10 Lundi, mercredi, jeudi et samedi

En plus de sa liaison Ottawa-Londres Heathrow, Air Canada exploitera plus de 450 vols régionaux, intérieurs, internationaux ou transfrontaliers par semaine, au départ et à destination d'Ottawa cet été.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

