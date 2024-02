Premier exploitant canadien à obtenir ce prix

MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Air Canada et Air Canada Cargo ont eu l'honneur de recevoir le prix du Transporteur de fret de l'année 2024 à l'occasion de la 50e cérémonie annuelle des Airline Industry Achievement Awards d'Air Transport World (ATW). C'est la première fois qu'un exploitant canadien est couronné de ce titre.

Air Canada Cargo reçoit le titre de Transporteur de fret de l’année ATW 2024. (Groupe CNW/Air Canada)

Le prix souligne que la transformation numérique d'Air Canada Cargo est un point d'appui de sa stratégie commerciale, avec son environnement numérique axé sur la clientèle qui offre de précieux outils en libre-service pour les horaires et les réservations des vols. La Société a par ailleurs transféré les comptes clients dans un système infonuagique, réduisant ainsi le besoin de lettres de transport aérien papier.

« Nous sommes extrêmement honorés d'avoir été reconnus Transporteur de fret de l'année ATW 2024, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau. Je remercie les milliers d'employés dévoués d'Air Canada Cargo, qui travaillent sans relâche pour s'assurer de répondre aux besoins particuliers de nos clients et d'acheminer dans le monde entier des biens essentiels. Nous avons continué d'investir dans la technologie, ce qui nous permet de gagner en efficacité et d'offrir à nos clients le meilleur service possible. À titre de véritable transporteur aérien combinant réseau passagers et réseau tout-cargo à l'échelle mondiale, nous sommes en mesure d'assurer une capacité internationale constante grâce à la souplesse que procurent notre flotte d'avions-cargos et notre vaste réseau de gros-porteurs pour passagers. »

Les Airline Industry Achievement Awards sont remis par le magazine Air Transport World de l'Aviation Week Network et soulignent l'excellence en exploitation aérienne. Les gagnants sont sélectionnés par un panel de rédacteurs et d'analystes d'Air Transport World, de Routes, d'Aviation Week et du centre pour l'aviation CAPA.

