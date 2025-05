Montréal- Santiago , Cartagena et Guatemala

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui son horaire d'hiver pour ses destinations soleil, qui traduit la plus importante expansion de son réseau en Amérique latine à ce jour, avec une capacité de places accrue de 16 % par rapport à l'hiver dernier. Parmi les nouvelles liaisons attrayantes du transporteur pour la saison hivernale 2025-2026 se trouvent Rio de Janeiro, Carthagène-des-Indes, Guatemala et Guadalajara. S'ajoutent aussi treize nouvelles liaisons, notamment avec Santiago, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Nassau, Montego Bay et Huatulco, de même que des liaisons plus fréquentes avec des destinations vacances populaires. Avec plus de 55 vols quotidiens et plus de 80 000 places hebdomadaires en tout, Air Canada proposera l'offre la plus étoffée parmi les transporteurs canadiens desservant l'Amérique latine. Tous les vols sont dès à présent offerts à la vente à aircanada.com, par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agences de voyages.

« Air Canada renforce sa présence en Amérique latine cet hiver dans le cadre de sa stratégie Nouveaux horizons, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret, d'Air Canada. Nous sommes ravis d'accroître le service sur Santiago avec de nouveaux vols au départ de Montréal et d'ajouter Rio de Janeiro, Carthagène, Guatemala et Guadalajara à notre réseau mondial. Notre horaire hivernal pour l'Amérique latine a été conçu pour être au service des Canadiens et des voyageurs en connexion de partout dans le monde grâce à la sixième liberté de l'air, ainsi que pour tirer profit des occasions croissantes de transport de fret.

« Nous sommes également très heureux d'ajouter de nouvelles liaisons hivernales au départ de Québec, d'Halifax, d'Ottawa et de Vancouver, à destination des Bahamas, de la Jamaïque, de la Martinique, de la Guadeloupe et du Mexique, de même que d'accroître la capacité pour des destinations prisées pour des vacances au soleil.

« L'horaire d'hiver que nous proposerons, combiné à la portée et à l'étendue du réseau d'Air Canada, permettra d'offrir aux clients une multitude d'options de voyage où qu'ils soient, a conclu M. Galardo. Qu'il s'agisse de voyageurs de l'Europe en transit pour Santiago, Guatemala ou Guadalajara, de Canadiens cherchant à visiter une destination soleil, ou encore de voyageurs qui souhaitent partir à l'aventure où que ce soit sur les six continents que nous desservons, ils peuvent dès à présent planifier et réserver leurs voyages pour l'hiver prochain. Nous avons hâte de vous accueillir à bord de nos vols. ».

Nouvelles liaisons d'Air Canada pour l'Amérique du Sud :

« Rio de Janeiro est l'un de ces endroits uniques au monde où l'on peut faire de la randonnée, nager dans l'océan, découvrir la riche culture afro-brésilienne, admirer des paysages à couper le souffle et savourer une gastronomie authentique et diversifiée, a déclaré Marcelo Freixo, président d'Embratur, l'Office brésilien du tourisme. La relance de cette liaison répond à une demande croissante des voyageurs canadiens pour des expériences authentiques et durables. C'est pourquoi nous restons déterminés à travailler en partenariat pour renforcer ce lien et bien d'autres entre le Brésil et le Canada. »

Nouvelles liaisons d'Air Canada pour l'Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes :

Capacité supplémentaire :

Liaison Augmentation pendant les périodes de pointe Montréal-Punta Cana Ajout d'un vol par jour; jusqu'à 3 vols quotidiens Montréal-Saint Martin Ajout de 2 vols; jusqu'à 4 vols hebdomadaires Montréal-Montego Bay Ajout d'un vol; jusqu'à 4 vols hebdomadaires



Toronto-Los Cabos Ajout de 2 vols hebdomadaires; jusqu'à 1 vol par jour Toronto-Nassau Ajout de 5 vols hebdomadaires; jusqu'à 12 vols hebdomadaires Toronto-Montego Bay Ajout de 3 vols hebdomadaires; jusqu'à 10 vols hebdomadaires Toronto-Monterrey Prolongation de la saison estivale; 4 vols hebdomadaires Toronto-Saint Martin Ajout d'un vol; jusqu'à 5 vols hebdomadaires



Vancouver-Los Cabos Ajout d'un vol; jusqu'à 5 vols hebdomadaires Vancouver-Puerto Vallarta Ajout d'un vol; jusqu'à 1 vol par jour

Vous voyagez à l'étranger?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Il incombe aux clients de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée. Par ailleurs, ils doivent détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils achètent des billets.

