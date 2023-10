Le gouvernement du Canada transportera les personnes touchées de Tel-Aviv à Athènes, où elles pourront ensuite embarquer à bord des vols de rapatriement assurés par Air Canada les 13 et 14 octobre

Pour s'assurer d'une place, les voyageurs doivent obtenir un code de réservation spécial auprès d'Affaires mondiales Canada

Air Canada reprendra ses vols réguliers à destination d'Israël dès que la situation se sera stabilisée

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'en collaboration avec le gouvernement du Canada, elle exploitera deux vols spéciaux les 13 et 14 octobre au départ d'Athènes afin de ramener au pays des Canadiens et les résidents permanents qui se trouvent en Israël. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement du Canada assure des vols militaires au départ de Tel-Aviv pour transporter ces personnes jusqu'à Athènes, où elles pourront ensuite embarquer à bord des vols spéciaux d'Air Canada, à destination de Toronto.

Air Canada Logo (Groupe CNW/Air Canada)

« Bien que des considérations de sécurité nous empêchent malheureusement d'assurer nos vols réguliers à destination de Tel-Aviv en ce moment, nous appuyons le gouvernement du Canada pour que nos compatriotes canadiens rentrent sains et saufs d'Israël au moyen de ces vols de rapatriement spéciaux, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous continuons à surveiller de très près la situation en Israël et adressons à son peuple nos plus sincères condoléances. Depuis 1995, nous desservons Israël, une composante essentielle de notre réseau. Air Canada reprendra son exploitation commerciale dès que la situation se sera stabilisée. Je remercie tous les employés d'Air Canada pour leurs efforts inlassables dans l'organisation de ces vols spéciaux. »

« Nous sommes profondément reconnaissants à Air Canada d'avoir aidé les Canadiens à rentrer chez eux, a ajouté l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères. Nous continuerons à travailler nuit et jour pour aider les Canadiens, et pour ceux de la région qui ont besoin d'aide, veuillez communiquer avec Affaires mondiales Canada par courriel à [email protected]. »

« Nous reconnaissons que cette situation est difficile et nous avons travaillé pour trouver des solutions pour que ces Canadiens puissent rentrer chez eux en toute sécurité, a indiqué l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec. Je tiens à remercier Air Canada, ses pilotes, ses membres d'équipage et toutes les personnes qui ont participé à cet effort. Nous continuerons d'être là pour les Canadiens et leurs proches qui ont besoin d'aide. »

Marche à suivre pour les clients

Air Canada exploitera les 13 et 14 octobre deux vols de rapatriement spéciaux Athènes- Toronto au moyen d'un avion gros porteur de 300 places.

au moyen d'un avion gros porteur de 300 places. Affaires mondiales Canada coordonne en Israël les dispositions pour les Canadiens qui souhaitent rentrer à bord de ces vols et leur délivrera des codes spéciaux à cet effet. Ainsi, toute personne souhaitant prendre place à bord de ces vols doit d'abord communiquer avec Affaires mondiales Canada .

coordonne en Israël les dispositions pour les Canadiens qui souhaitent rentrer à bord de ces vols et leur délivrera des codes spéciaux à cet effet. Ainsi, toute personne souhaitant prendre place à bord de ces vols doit d'abord communiquer avec Affaires mondiales . Les clients d'Air Canada disposant de billets de retour non utilisés peuvent les échanger contre des vols spéciaux de rapatriement à destination de Toronto.

Les passagers ne possédant pas de billet pourront en acheter un sur le site Web d'Air Canada grâce au code fourni par le gouvernement.

Pour plus de renseignements, les citoyens canadiens à l'étranger sont invités à communiquer avec Affaires mondiales Canada .

Service d'Air Canada à destination d'Israël

Air Canada a temporairement annulé ses vols à destination de Tel-Aviv. Cette mesure sera en vigueur au moins jusqu'au 31 octobre 2023 inclusivement. Nous surveillons de très près l'évolution de la situation. Air Canada reprendra ses activités à destination de Tel-Aviv dès que la situation se sera stabilisée. Une politique de bonne volonté a été mise en place pour permettre aux passagers des vols à destination ou au départ de Tel-Aviv d'apporter des changements à leurs plans de voyage, y compris en obtenant un remboursement. L'horaire habituel d'Air Canada prévoit 10 vols hebdomadaires entre le Canada et Tel-Aviv au départ de Toronto (tous les jours) et de Montréal (trois fois par semaine).

