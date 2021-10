Premier transporteur canadien à se joindre à l'Aviation Climate Taskforce regroupant des sociétés aériennes internationales

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle est le premier transporteur aérien canadien à se joindre à l'Aviation Climate Taskforce (ACT), dont elle est membre cofondateur. L'ACT, nouvellement créé pour relever le défi des émissions croissantes de CO 2 produites par l'aviation commerciale, notamment par le développement de carburants de remplacement, est un organisme sans but lucratif, formé de 10 sociétés aériennes internationales et du Boston Consulting Group, mis sur pied pour accélérer la recherche et l'innovation liées aux technologies émergentes de décarbonisation, entre autres par le développement de carburants d'aviation durables.

« Air Canada est très centrée sur sa performance environnementale et s'est engagée à réduire davantage son empreinte écologique en se fixant un objectif de carboneutralité d'ici 2050, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Combattre les réchauffements climatiques planétaires nécessite une action concertée mondiale et nous sommes heureux d'être la première société aérienne canadienne à se joindre à l'Aviation Climate Taskforce. En tant que membre cofondateur, nous collaborerons avec d'autres transporteurs aériens internationaux et investirons dans des technologies émergentes pour faire progresser la décarbonisation de notre secteur d'activités et promouvoir une aviation durable à long terme. »

Entre autres cibles climatiques visant à concrétiser son objectif de carboneutralité, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l'ensemble de ses activités mondiales d'ici 2050, Air Canada s'est engagée notamment à investir dans les carburants de remplacement et la réduction des émissions de CO 2 jusqu'à 50 millions de dollars, dont une partie sera investie par l'intermédiaire de l'ACT. Pour plus de précisions sur les programmes environnementaux d'Air Canada, visitez laissezmoins.com.

Pour prendre connaissance du communiqué de l'Aviation Climate Taskforce : https://www.prnewswire.com/news-releases/aviation-leaders-to-tackle-co2-emission-challenge-301410532.html (en anglais seulement).

À propos de l'Aviation Climate Taskforce

L'Aviation Climate Taskforce (ACT) est un groupement sans but lucratif qui se concentre sur l'accélération des avancées technologiques émergentes pour réaliser la décarbonisation du secteur de l'aviation. L'ACT soutiendra les progrès de ces filières naissantes selon deux grands axes d'intervention : un réseau d'innovation et un forum de collaboration. Le réseau d'innovation aura recours à des outils éprouvés pour, d'une part, signaler les possibilités de collaboration dans tout l'écosystème et fournir un financement et, d'autre part, utiliser les plateformes de mise au défi afin de franchir des obstacles critiques en les abordant sous un angle inédit. Le forum de collaboration cernera d'autres moyens de faire progresser rapidement l'adoption à grande échelle des technologies de nouvelle génération. Fondé en 2021 par des chefs de file du transport aérien mondial de concert avec le Boston Consulting Group, l'ACT invite les autres sociétés aériennes et membres de l'écosystème de l'aviation à se joindre au groupe. Pour plus de précisions, visitez : https://aviationclimatetaskforce.com (en anglais seulement).

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

