Air Canada annonce une capacité accrue et des services rehaussés pour le Canada atlantique

La desserte Toronto - Saint John sera assurée par Air Canada Rouge à compter de cet hiver

La liaison Halifax - Calgary sera assurée toute l'année par Air Canada, à partir du 1 er mars 2020

Le service Toronto - Charlottetown est maintenant assuré toute l'année par Air Canada Rouge

Ajout d'un vol quotidien Halifax -Gander

Les dessertes Moncton et Fredericton - Toronto sont maintenant assurées toute l'année par Air Canada Rouge

MONTRÉAL, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que plusieurs améliorations seront apportées à ses services pour le Canada atlantique l'hiver prochain. La capacité globale augmentera de 8 %, certaines liaisons étant transférées à Air Canada Rouge, et d'autres services du transporteur loisirs et de l'exploitation principale seront exploités toute l'année.

« Les voyageurs d'agrément et d'affaires profiteront de ces améliorations qui témoignent clairement de l'importance que nous accordons à ces marchés, alors que nous haussons notre capacité sur de nombreuses liaisons au Canada atlantique. Nous desservons ce marché depuis plus longtemps que tout autre transporteur aérien puisque nous y offrons des services toute l'année depuis 1942, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, d'Air Canada. Grâce au lancement du service d'Air Canada Rouge pour Saint John, et à l'exploitation toute l'année du service Charlottetown-Toronto d'Air Canada Rouge ainsi que du service Halifax-Calgary d'Air Canada, le Canada atlantique bénéficiera d'un produit amélioré et de correspondances pratiques dans l'ensemble du vaste réseau nord-américain et mondial d'Air Canada. »

« Air Canada est un partenaire précieux de longue date, a affirmé Derrick Stanford, président et chef de la direction de l'aéroport de Saint John. Sa décision de bonifier l'offre actuelle pour YSJ en y affectant de plus gros appareils augmentera la capacité, permettra l'ajout d'un service de classe affaires et réduira les temps de vol à destination des escales de correspondance comme Toronto -- des avantages que nos clients d'affaires considèrent maintenant comme indispensables. Nous sommes heureux de cette collaboration qui nous permettra de mieux servir la collectivité de Saint John, et ce, pour de nombreuses années. »

« Nous sommes ravis de cette annonce faite par Air Canada aujourd'hui concernant la desserte de Charlottetown par Air Canada Rouge pour l'hiver 2019-2020. Les biréacteurs de plus forte capacité d'Air Canada Rouge permettront de transporter un plus grand volume de clients sur la liaison Charlottetown-Toronto et répondront directement à la demande du marché de l'Île-du-Prince-Édouard en hiver, a fait savoir Doug Newson, chef de la direction de l'administration aéroportuaire de Charlottetown. Cela élargira l'éventail d'options pour les insulaires voulant voyager et pour les gens qui souhaitent visiter l'île ou y venir pour affaires. La capacité accrue à destination et au départ de la plaque tournante d'Air Canada à Toronto signifie également que les insulaires disposeront de plus d'options de correspondances dans le vaste réseau mondial d'Air Canada. »

À compter du 27 octobre 2019, Air Canada Rouge assurera toute l'année deux vols quotidiens Saint John-Toronto par A319 d'Airbus, en remplacement du Q400 de Bombardier. Il s'agit d'une augmentation de 16 % des places disponibles. Cela se traduira en une expérience client améliorée à bord de l'A319, doté de la cabine Premium Rouge et de la classe économique, ainsi que d'un système de divertissements avec diffusion en continu.

Air Canada dessert quatre aéroports au Nouveau-Brunswick, soit une offre d'environ 1 600 places par jour. De plus, Air Canada Rouge assurera toute l'année le service au départ de Toronto et à destination de Moncton (trois vols par jour) et de Fredericton (deux vols par jour) par A319, ce qui représente une augmentation de la capacité de 16 % pour la saison hivernale.

Le service Charlottetown-Toronto exploité par Air Canada Rouge en été sera dorénavant assuré toute l'année à compter du 16 décembre 2019, à raison de deux vols quotidiens par A319. Air Canada propose des vols sans escale entre Charlottetown et Halifax, Ottawa, Montréal et Toronto.

Air Canada ajoutera un deuxième vol quotidien entre Halifax et Gander, T.-N.-L. au cours de la saison hivernale. Les vols entre Halifax et Gander seront assurés par Q400 de Bombardier.

Au départ d'Halifax, l'exploitation principale d'Air Canada assurera un service sans escale toute l'année pour Calgary par A319, à compter du 1er mars 2020.

Par ailleurs, Air Canada a récemment inauguré un service sans escale entre Montréal et Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour la saison estivale.

Les passagers de tous les vols peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan et bénéficier des avantages réciproques associés au réseau Star Alliance. En outre, ceux qui y sont admissibles pourront profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

Air Canada dans la collectivité

La Fondation Air Canada donne son appui à divers organismes caritatifs partout au Canada atlantique.

Au Nouveau-Brunswick, la Fondation soutient Grands Frères Grandes Sœurs de Saint John, la Société canadienne du cancer (Saint John), l'Atlantic Wellness Community Centre et le Moncton Headstart.

Les organismes de la Nouvelle-Écosse épaulés comprennent la IWK Foundation à Halifax, la Fondation canadienne d'allergie, d'asthme et d'immunologie à Orléans, et Voyage de rêves.

À l'Île-du-Prince-Édouard, la Fondation appuie la Fondation des maladies du cœur, Grands Frères Grandes Sœurs et la Fondation canadienne du rein.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la Fondation apporte son concours aux Grands Frères Grandes Sœurs, ainsi qu'à la Janeway Children's Hospital Foundation, à la Eating Disorder Foundation et aux Timbres de Pâques.

