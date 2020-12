Vols sans escale trois fois par semaine entre Toronto -Pearson et Doha , au Qatar

Correspondances pratiques dans l'ensemble du Moyen-Orient, du sous-continent indien et de l'Asie du Sud-Est grâce au nouvel accord

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'entrée en vigueur d'un accord stratégique de coopération avec Qatar Airways -- selon lequel les deux transporteurs aériens peuvent élargir leurs relations -- parallèlement au lancement du service sans escale assuré par Air Canada entre Toronto et Doha. Ce nouvel accord permettra aux clients d'avoir accès à une multitude de correspondances pour tout le Moyen-Orient, le sous-continent indien et l'Asie du Sud-Est, à partir de la plaque tournante de Qatar Airways à Doha.

« Je suis ravi de renforcer nos liens avec Qatar Airways, l'un des meilleurs transporteurs aériens au monde, ce qui permettra à Air Canada de mieux répondre aux tendances changeantes de la demande, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Au moment où Air Canada reconstruit son réseau mondial, nous créons de nouvelles liaisons stratégiques et nous nous tournons vers des marchés qui répondent aux besoins de la population multiculturelle grandissante du Canada. Nos clients seront plus nombreux à reprendre les voyages à l'étranger l'an prochain, et cet accord élargi met à la portée des Canadiens plus d'options pratiques pour rendre visite à leur famille et à leurs amis, en plus de donner accès à de nouvelles destinations attrayantes. Je tiens à remercier tout particulièrement mon bon ami, Son Excellence Akbar Al Baker, du chaleureux accueil qu'il a réservé à Air Canada à Doha. »

« Je suis extrêmement heureux de cette solide relation que Qatar Airways a avec Air Canada sous le leadership novateur de mon ami Calin Rovinescu, qui a propulsé la marque forte d'Air Canada sur la scène mondiale de l'aviation. Air Canada, l'une des sociétés aériennes les plus prospères en Amérique du Nord, ajoutera énormément de valeur à l'expansion du réseau de Qatar Airways, a affirmé Son Excellence Akbar Al Baker, chef de la direction du groupe Qatar Airways. Le Canada constitue un marché stratégique important pour Qatar Airways. Ce service vient compléter les quatre vols par semaine pour Montréal que nous assurons déjà et offrira aux voyageurs plus options dans la planification de leurs déplacements à destination ou au départ du Canada. Nous comptons tirer parti de nos forces respectives pour proposer plus de choix à nos milliers de passagers et des correspondances pratiques pour un nombre important de nouvelles destinations -- particulièrement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. »

Air Canada a exploité son premier vol sans escale entre Toronto et Doha le 15 décembre. Elle affecte à cette desserte, assurée trois fois par semaine, le fleuron ultramoderne de son parc, le 787-9 Dreamliner de Boeing, doté de 298 sièges et offrant le choix entre les services Signature Air Canada, Économique Privilège et économique.

L'horaire des vols d'Air Canada est aménagé de façon à optimiser les correspondances à la plaque tournante mondiale d'Air Canada à Toronto comme à celle de Qatar Airways à Doha. Les places sont maintenant offertes à la vente par tous les canaux de réservation, parmi lesquels aircanada.com, l'application mobile Air Canada et les agents de voyages.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients inscrits à Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges.

Horaire des vols entre Toronto et Doha

Ligne Numéro

de vol Jours

d'exploitation Départ Arrivée Autres

renseignements YYZ-

DOH AC058 Mardi, jeudi et

samedi 20:00 16:30

(+1 jour) À compter du

15 décembre;

787-9 de Boeing DOH-

YYZ AC059 Lundi, jeudi et

samedi 09:00 15:25 À compter du

18 décembre;

787-9 de Boeing

Nous invitons les voyageurs à visiter les sites Web appropriés, dont ceux de leur destination finale et celui du gouvernement du Canada, pour s'informer des exigences en matière de documents d'entrée et de quarantaine, car celles-ci peuvent être modifiées sans préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

