Air Canada annonce que son service Ottawa-Londres Heathrow sera assuré par 787 Dreamliner de Boeing

MONTRÉAL, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle allait affecter un appareil de plus grande taille à son service sans escale entre Ottawa et Londres Heathrow : la liaison quotidienne sera assurée par l'ultramoderne 787 Dreamliner de Boeing. À compter du printemps prochain, les clients qui voyagent entre Ottawa et Londres Heathrow pourront choisir de profiter de la classe Signature Air Canada, dotée de fauteuils entièrement inclinables, ou encore de la classe Économique Privilège.

« Air Canada est heureuse d'offrir à ses clients qui voyagent entre Ottawa et Londres Heathrow le confort supérieur d'un service assuré par le fleuron de notre parc aérien, le 787 Dreamliner de Boeing. Les clients adorent cet appareil dont la conception révolutionnaire offre une meilleure qualité de l'air à bord, ce qui, combiné à d'autres caractéristiques, comme notre cabine de nouvelle génération, l'éclairage d'ambiance et d'autres prestations, atténue les effets du décalage horaire. Résultat : les clients arrivent à destination plus reposés et prêts à travailler ou à se divertir. Notre 787 Dreamliner de Boeing nous permet désormais d'offrir aussi aux clients qui voyagent entre Ottawa et Londres un choix supplémentaire : la cabine Économique Privilège d'Air Canada », a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air Canada.

Le 787-8 de Boeing de 255 places propose trois cabines de service. Il assurera la liaison toute l'année à compter du 29 mars 2020. Il remplacera le 767-300ER de Boeing de 211 places, qui propose deux cabines de service.

Par ailleurs, Air Canada a également annoncé qu'elle suspendait son service saisonnier estival, Ottawa-Francfort. Le dernier vol de cette liaison sera assuré le 24 octobre 2019. L'été prochain, une autre option sera proposée aux clients qui voyageront à destination de l'Europe au départ d'Ottawa pour se rendre à Francfort : un nouveau service saisonnier assuré par Lufthansa, notre partenaire commercial Star Alliance, qui commencera à exploiter les vols le 16 mai 2020 jusqu'au 24 octobre 2020.

