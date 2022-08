Le palmarès sera dévoilé lors d'un gala à Toronto le 1er novembre et dans le numéro du même mois du magazine Air Canada enRoute

MONTRÉAL, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada est fière de dévoiler le nom des 30 finalistes au concours des Meilleurs nouveaux restos canadiens. Depuis 2002, Air Canada enRoute célèbre par ce programme ce que la relève fait de mieux au pays en matière de restaurants, de chefs, d'équipes et de talents émergents, et cette année, le palmarès des 10 meilleurs restos est de retour! La longue liste tant attendue est dévoilée aujourd'hui sur LesMeilleursNouveauxRestosCanadiens.com.

Le concours des Meilleurs nouveaux restos canadiens fête sa vingt et unième année. C'est la plus ancienne quête nationale de talents culinaires et l'unique classement pancanadien de restaurants qui fasse appel à une seule critique gastronomique anonyme, dont la mission est de goûter les créations de ces nouveaux établissements. Sur les recommandations de notre comité national d'experts en alimentation, Air Canada a envoyé une collaboratrice effectuer en toute discrétion un marathon gourmand d'un mois en quête des 30 nouvelles tables les plus remarquables au pays, qui sont en lice pour figurer dans le palmarès final si convoité.

La longue liste des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2022 couvre 15 villes dans huit provinces. Entre un comptoir de quatre places proposant des nouilles du Sichuan dans une épicerie chinoise de Montréal et une grilladerie réinventée dans un bar-salon panoramique situé au 40e étage d'un édifice de Calgary, la liste de cette année propose 30 restaurants de tous formats, dont un resto éphémère devenu permanent, un endroit « pour emporter » dans une galerie d'art et des projets retardés par la pandémie qui se sont finalement concrétisés.

« Air Canada salue le travail des chefs et restaurateurs qui ont entrepris l'incroyable parcours menant à l'ouverture d'un restaurant au cours de l'année écoulée, ce qui représente déjà un exploit dans les meilleures circonstances, » a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. « C'est pour nous un privilège de faire connaître les histoires d'innovateurs qui ont trouvé des manières originales d'explorer l'identité culturelle et ont fait des avancées en matière d'alimentation durable et d'équité en milieu de travail. »

Les finalistes pour les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2022 sont :

Alentours, Québec; Bar Susu, Vancouver; Le Clan, Québec; Delara, Vancouver; Drift, Halifax; Elephant, Vancouver; Fonda Balam, Toronto; Fox & Monocle, North Saanich; Fu's Repair Shop, Edmonton; Gia Vin & Grill, Montréal; Hayloft Steak + Fish, Edmonton; Hearts Tavern & Bar, Kimberley; J'ai Feng, Montréal; Jeju, Tofino; Major Tom, Calgary; Mastard, Montréal; Mimi Chinese, Toronto; Mokili, Montréal; Một Tô, Calgary; Namjim at Bannerman Brewing Co., St. John's; Nola, Winnipeg; Osteria Giulia, Toronto; Parcelles, Austin; Pei Pei Chei Ow, Edmonton; Perch, Ottawa; Pichai, Montréal; Pop Wine Bar, Saskatoon; Prime Seafood Palace, Toronto; Restaurant 20 Victoria, Toronto; Roy's Korean Kitchen, Calgary.

Les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2022 célèbrent les restaurants les plus novateurs qui ont ouvert leurs portes à travers le pays entre la fin du printemps 2021 et le 31 mai 2022 et qui offrent des expériences hors du commun par la qualité de leurs produits, de leur service et de leur sens de la créativité culinaire.

Le Top 10 sera dévoilé lors d'un gala à Toronto le 1er novembre 2022. Les lauréats seront aussi mis en vedette sur le site LesMeilleursNouveauxRestosCanadiens.com et dans le numéro de novembre du magazine Air Canada enRoute.

Nous remercions spécialement les commanditaires du Les Meilleurs nouveaux restos canadiens, Diageo (Or) et American Express (Argent).

