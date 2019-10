ARVI, de Québec, nommé meilleur nouveau resto canadien au 18e classement annuel

TORONTO, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au cours d'une année marquée par l'ouverture d'un nombre sans précédent de restaurants de haut calibre, Air Canada et son partenaire principal American Express sont fiers de dévoiler la liste des 10 meilleurs nouveaux restos canadiens, dont la première place revient au restaurant ARVI de la ville de Québec.

Tout le monde est là : l’équipe de l’Arvi prend une pause sous l’enseigne distinctive du resto. Photo: Maude Chauvin (Groupe CNW/Air Canada) Air Canada annonce les 10 meilleurs nouveaux restos canadiens 2019

ARVI donne un tout nouveau sens aux dîners-spectacles. Assis à table, les invités peuvent voir trois chefs cuisiner et servir des repas gastronomiques qui leur valent une étoile Michelin, dans un cadre industriel intime d'inspiration moderniste du milieu du siècle. Il est suivi au deuxième rang par Como Taperia, de Vancouver, un effervescent restaurant de tapas dirigé par trois passionnés de cuisine espagnole. La troisième place revient cette année à Donna's, un restaurant torontois très prisé des habitants du quartier, où les chefs au parcours impressionnant exercent leur virtuosité dans un décor « mamie-chic ».

La liste annuelle des meilleurs nouveaux restos canadiens est créée par un jury d'experts de l'industrie de partout au pays qui recommandent les nouveaux restaurants remarquables et partagent des conseils d'initiés. Munie de cette information culinaire, une critique gastronomique anonyme entreprend un marathon-découverte, pendant lequel elle effectue ses réservations en utilisant un pseudonyme. La marge d'erreur est pratiquement nulle : les restaurants n'ont qu'une seule chance d'impressionner la dégustatrice.

« Air Canada est fière de promouvoir la gastronomie novatrice du Canada pour la 18e année de suite, a souligné Andy Shibata, directeur délégué - Marques, d'Air Canada. En célébrant la créativité culinaire diversifiée qui est proposée d'un bout à l'autre du Canada, nous partageons une expérience unique avec les Canadiens et avec un public international, tout en les aidant à découvrir le pays. »

« Notre partenariat avec Air Canada et les Meilleurs nouveaux restos canadiens en est à sa cinquième année, et nous avons l'immense plaisir de vous faire part de la liste des meilleurs restaurants à l'échelle du pays, a déclaré David Barnes, vice-président des communications et de la publicité, d'American Express Canada. Nos titulaires de carte comptent sur nous pour leur offrir un accès incomparable aux meilleures expériences, surtout en ce qui concerne la scène culinaire et gastronomique du Canada. »

Aménagements étudiés harmonisant travail et vie, nouvelle cohorte de menus dégustation en hommage aux végétaux ou de desserts ravivant des souvenirs d'enfance, les meilleurs nouveaux restos de cette année apprêtent les ingrédients locaux et durables avec une créativité inédite.

Voici la liste complète des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada 2019 :

ARVI (Québec) : le chef français Julien Masia propose un dîner-spectacle immersif dans cet espace de Limoilou. Qu'il s'agisse du homard frais gaspésien servi avec livèche et rhubarbe, du faux-filet de veau de style tataki rehaussé d'une sauce au cheddar vieilli deux ans avec petite romaine poêlée, ou du spectaculaire menu dégustation végétarien cinq services, chaque plat mérite une ovation. Como Taperia ( Vancouver ) : les croquettes croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur, les monticules de croustilles de pomme de terre Bonilla importées, les cocktails ludiques de la section gin-tonic du menu, tous sont de véritables incontournables à cette trépidante buvette centrée sur l'Espagne. Laissez-vous tenter par les rangées de poissons étincelants dans le menu des conservas, et restez pour la bande sonore. Donna's ( Toronto ) : ce coup de cœur local à l'ambiance décontractée (imaginez des théières rétro et des plantes d'intérieur) sert des plats qui sont tout sauf habituels. Vous saliverez devant les tranches rosées du rôti de porc servi avec des endives émincées et de l'aïoli à l'estragon et à l'huile de sprat, et la sole entière cuite au four, en sauce au beurre teintée de harissa et de piment chili. Pluvio restaurant + rooms ( Ucluelet ) : les tables reluisantes tirées d'un seul et même sapin de Douglas, les bougeoirs de pierre et la faïence rustique donnent le ton dans cette salle à manger de la côte Ouest. Grâce à l'expérience acquise par le chef à l'auberge Wickaninnish, vous pouvez vous attendre à voir des ingrédients locaux sublimés dans des plats comme la combinaison de fraises fermentées, de foie gras glacé au miso et de sablés. Nowhere * a restaurant ( Victoria ) : des mets surprenants sortent de « Nulle part », ce restaurant caché dans la cour d'un mini-centre commercial urbain. Le menu déborde de poissons et fruits de mer durables et de plats sains et responsables, notamment le sébaste accompagné de morilles, de salicornes et d'aillet, les pâtes mezzelune farcies aux aubergines et au fromage, et le ragoût de porc divin à en défaillir. Dreyfus ( Toronto ) : deux anciens employés de Joe Beef ont fait leur marque à Harbord Village en ouvrant le meilleur nouveau bistro français du Canada . Il y a une salle à manger élégante et bien remplie, une sélection rigoureusement réfléchie de vins de petits producteurs, des escargots ruisselants d'ail, de vin blanc et de liqueur de myes, ainsi que des plats qui rendent hommage aux racines juives du chef. Wayfarer Oyster House ( Whitehorse ) : la fièvre du Yukon est immanquable dans cette salle à manger nordique décontractée (imaginez des patères en forme de poulpe et un lustre en écailles d'huîtres), où les pétoncles poêlés avec confiture de gingembre et d'oignons verts, les champignons enoki et les tiges de bette à carde sont jumelés à un cocktail kombucha à la menthe et au concombre à faible teneur en alcool. Pastel (Montréal) : nappes, murs, fauteuils et desserts font cause commune pour éclabousser de pastel l'ensemble de ce nouveau restaurant d'inspiration mondiale. Le pain maison est servi avec un cylindre de beurre de couleur vert fougère, et le bucatini vert lime est enrichi de chlorophylle extraite de légumes-feuilles. Dispatch ( St. Catharines ) : des cocktails pétillants fermentés et audacieux, créés à partir d'ingrédients revalorisés, côtoient des plats aux saveurs explosives de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans cette cuisine sans déchets. Non seulement le chef australien est soucieux de l'environnement et de la collectivité, mais sa nourriture engendre la dépendance. Ten ( Toronto ) : conçu par deux jeunes chefs établis à Toronto , le menu de dégustation 10 services uniquement destiné aux groupes de 10 personnes mérite une note parfaite de 10/10. Ne manquez pas les crosses de fougère poêlées avec les graines de citrouille et l'ail des bois sauté servis sur un coussin de crème pâtissière, ou les haricots blancs de l' Ontario , les champignons et le sarrasin longuement mijotés à la manière d'un cassoulet.

Série de vidéos des Meilleurs nouveaux restos canadiens

Visitez le site LesMeilleursnouveauxrestoscanadiens.com pour visionner des vidéos sur les coulisses des trois meilleurs restaurants de cette année : ARVI, Como Taperia et Donna's. Vous pouvez également les voir sur les chaînes de télévision Meilleurs nouveaux restos canadiens et Gastronomie sur le circuit de divertissements à bord de la plupart des vols d'Air Canada.

Cérémonie de remise des prix

Les 10 meilleurs restaurants ont été proclamés lors de l'événement annuel les Meilleurs nouveaux restos canadiens, le 23 octobre 2019, au Queen Richmond Centre West à Toronto. Des chefs renommés de partout au pays se sont réunis pour démontrer leurs talents culinaires et offrir au public, aux professionnels de l'industrie et aux invités d'Air Canada les saveurs de leurs menus gagnants.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram @enRoutemag, #AirCanadaTop10

