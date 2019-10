Air Canada annonce la ratification d'une nouvelle convention collective de 10 ans par les employés des États-Unis

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que l'International Brotherhood of Teamsters (IBT), le syndicat qui représente ses 700 employés aux États-Unis, l'a informée que ses membres ont ratifié, le 17 juillet 2019, une nouvelle convention collective de 10 ans. La nouvelle entente est en vigueur jusqu'en 2029.

« Nous sommes très heureux que nos employés en poste aux États-Unis aient ratifié une nouvelle convention collective de 10 ans. Ce résultat témoigne de l'engagement de l'IBT et de nos employés à l'égard de la stratégie d'affaires d'Air Canada visant à continuer à bâtir une entreprise mondiale durable et rentable, a déclaré Craig Landry, vice-président général - Exploitation à Air Canada. Je félicite les comités de négociation et nos collègues employés d'en être arrivés à ce résultat formidable, qui se traduira par une stabilité à long terme pour nos employés en poste aux États-Unis dans notre industrie hautement concurrentielle et en constante évolution. »

L'IBT représente environ 700 représentants - Service clientèle, agents du Service Concierge, agents prioritaires, agents de réservations, travailleurs du fret aérien et autres employés d'Air Canada en poste aux États-Unis.

