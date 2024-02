Ces bourses s'adressent aux femmes et aux membres des minorités visibles : un bénéficiaire par établissement recevra une bourse de 1 500 $ pour financer ses études

Elles soulignent l'engagement du transporteur aérien à favoriser l'accès des étudiants issus de groupes sous-représentés à cette carrière des plus prisées

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec sept collèges du pays en vue de fournir une aide financière à des étudiants qui s'identifient en tant que femme ou membre d'une minorité visible et qui poursuivent des études de technicien d'entretien d'aéronef (TEA). Cette nouvelle bourse d'études souligne l'engagement d'Air Canada à favoriser l'accès d'étudiants issus de groupes sous-représentés à cette carrière très prisée.

Les étudiants de chacun de ces établissements recevront une bourse d’une valeur de 1 500 $ qui les aidera à financer leurs études en vue de devenir TEA. (Groupe CNW/Air Canada)

Les étudiants de chacun de ces établissements recevront une bourse d'une valeur de 1 500 $ qui les aidera à financer leurs études en vue de devenir TEA. Les lauréats se verront également offrir la possibilité de bénéficier d'un placement professionnel auprès de Maintenance Air Canada. L'accord initial conclu avec les établissements est d'une durée de trois ans.

« Air Canada s'est engagée à appuyer la prochaine génération de TEA et nous sommes fiers de collaborer avec ces écoles partout au Canada, a déclaré Joshua Vanderveen, vice-président - Maintenance, d'Air Canada. Cette bourse vient s'ajouter à d'autres programmes existants, tels que l'apprentissage intégré en milieu de travail, et permettra à des étudiants issus de groupes traditionnellement sous-représentés de poursuivre leurs études dans ce domaine STIM à la fois technique et passionnant. Les TEA sont des personnes hautement qualifiées qui doivent faire preuve d'une expertise technique, de réflexion critique, d'efficacité et d'une capacité à résoudre les problèmes par la voie de la collaboration pour travailler sur certains des aéronefs commerciaux les plus complexes et les plus avancés. C'est grâce à des initiatives comme celle-ci qu'Air Canada aide l'industrie canadienne de l'aviation à assurer la formation continue de TEA compétents en vue d'appuyer les vols commerciaux. »

Les bourses seront décernées à des étudiants inscrits dans les programmes de TEA de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT), de l'École nationale d'aérotechnique, du Centennial College, du Fanshawe College, du Canadore College, du Mohawk College et du Northern Lights College. Les premières bourses seront attribuées dans le courant de l'année 2024.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]